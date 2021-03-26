【浪跡天地】法蘭絲有望第三度問鼎奧斯卡影后　親解邀趙婷任導演原因

▲ 法蘭絲麥杜曼有望憑《浪跡天地》第三度登上奧斯卡影后寶座。

電影《浪跡天地》（Nomadland）榮獲6項奧斯卡提名，包括最佳電影、女主角及導演等。影后法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）在戲中演一名經歷人生重大轉變的中年女子Fern。

她因為丈夫逝世，再加上居於礦工重鎮的她因為2008年經濟衰退而被迫遷，因此她毅然豁出去，以露營車為家，加入「無無殼」遊民浪族，在美國西部的路上，幹不同類型的散工謀生，同時又跟同路人互相支持鼓勵。 有人問她是否homeless（無家可歸），她就說只是houseless（無房屋），兩者意義大不同。

63歲的法蘭絲麥杜曼早憑着1996年《雪花高離奇命案》（Fargo）和2018年《廣告牌殺人事件》（ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）兩度榮登奧斯卡影后。

她今次在《浪跡天地》的演出大受讚譽，至今已在各大頒獎禮上捧走18個最佳女主角獎。其實今回她既是女主角，又是監製，她在訪問中就大談對於今次演遊民浪族的感受，以及邀情華裔女導演趙婷當此片導演的原因。

【奧斯卡2021】 趙婷成首位華人女導演入圍 《浪跡天地》提名最佳導演＋女主角

▲ 法蘭絲麥杜曼身為本片監製，她看過趙婷（右）前作《再生騎士》後即決定跟她合作。

問： 電影改編自Jessica Bruder的紀實文學《Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century》。到底這本書為何能吸引法蘭絲，覺得故事有潛質成為掀動人心的電影？

答： Jessica Bruder筆下的故事打消了我對駕車浪蕩天涯的一切浪漫想像，猛然醒覺現實中過這種遊牧生活的人要面對的艱辛，卻同時也解釋了為何有部分人會選擇過這種極簡生活。我覺得Jessica的報道十分出色。



問：當你和拍檔Peter Spears選了那本書後，為何會屬意趙婷當導演？

答：我記得曾在影展上看過趙婷的《再生騎士》（The Rider）十分喜歡，而且大受觸動，我想那時我根本不知道Chloé Zhao是誰。

作為監製，我覺得一位女導演能夠在用經典的男性/西方電影類型與題材，去講述一個更貼近大眾﹑更普遍的故事——戰勝逆境、掙扎求存、調整並努力達成夢想。因而令我靈機一觸邀她拍《浪跡天地》。

▲ Fern在戲中說，她只是沒有房屋，並非無家可歸。

問：你對戲中Fern的演繹十分動人，也充滿真實感。Fern的故事可令你有共鳴？

答：有的，因為我的父母都是美國工人階級出身，而且我記得在40歲時候，我曾跟丈夫說希望 65歲時由Frances改名為Fern，駕着露營車四圍去，今回拍戲我都實現了部分夢想。

問： 你跟編導趙婷合作經驗如何？

答： 趙婷把她跟素人演員合作方式放在我和飾演Dave的David Strathaim一樣。她用了許多時間跟我們相處，觀察我們和家人的互動，她又會問我們很多問題從而了解我們的生活方式，從而去描寫Fern和Dave等角色。

由於趙婷從未試過跟專業演員合作，而我們又未曾試過跟眾多素人演員合作，所以大家都需要調節及適應彼此的工作方式。

▲ ern及Dave各有不同原因出走成為遊民，路途上相遇後互相扶持，兼發展出特別的感情。

問：戲中Fern和Dave的感情，有趣又動人。你如何形容這段友誼？

答：我和編導都不希望Fern和Dave的感情發展如主流浪漫愛情片那樣，因為我已經60多歲，David Strathaim就年過70，所以兩個角色的關係發展也不宜太過感情用事。

問：為了演繹好角色，你也有親身經歷那些遊民會做的散工？

答：我有混入去跟真實的員工一起工作，在田野收割紅菜頭、在旅遊景點的餐廳準備食物和管理國家公園營地等。我沒有真正長時間在那些地方工作，但我們確實試圖給觀眾真實感，那包括上年紀人士工作遇到的挑戰和快樂，還有可領取人工的的喜悅。（上映日期：4月1日）

記者：胡慧雯