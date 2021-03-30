【牙齒護理】一個錯誤習慣令牙齒越刷越黃　牙醫拍片分享護牙秘訣

▲ 新加坡一位牙醫最近在Tiktok上拍片，分享正確擦牙護牙方式。

刷牙是每天必做的事情，但原來刷牙方式錯誤，可能會損害牙齒。新加坡一位牙醫最近在Tiktok上拍片，分享正確擦牙護牙方式，同時揭露了許多人牙齒變黃的原因，原來與一個刷牙習慣有關。

新加坡牙醫Tristan Peh最近在影片中講到，行醫17年間，發現許多人以為認真反復刷牙，刷牙刷得越久、力道越大，就越能將牙刷得又白又乾淨，然而其實只會造成反效果。

他指出，刷牙是為清除牙垢、維持口腔清潔，避免細菌滋生，因此不是刷得越長時間，或刷得越用力就越乾淨。

他在影片中示範如何刷牙，並表示刷牙力道太大，容易毀損牙齒上的琺瑯質，導致黃色象牙質外露，不但牙齒外觀上會變黃，還可能會讓牙齒變得更敏感。因此他建議，刷牙時可用刷頭長度適中的軟毛牙刷，輕刷即可。

不少網民看過影片後，紛紛表示驚訝。有網民就震驚，原來自己一直以來都用了錯誤的刷牙方式，出世至今都刷錯牙：「我以為牙齒刷得越用力，就越乾淨」、「我一直很困惑為甚麼牙齒那麼黃，現在才知道原因出在硬毛牙刷上」。

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責任編輯：羅嘉欣