馮允謙鄭欣宜黃淑蔓趙祥誠食盆菜　中西合璧寫揮春「滿Joyce宜歸」

▲ 「寰亞四福Sing」黃淑蔓、馮允謙、鄭欣宜、趙祥誠（左起）

「寰亞四福Sing」馮允謙（ Jay）、鄭欣宜（Joyce）、黃淑蔓（Feanna）和趙祥誠（Ben）團年食盆菜，寓意虎年盆滿砵滿，財運亨通。

在外國長大的Jay和Joyce，特別喜愛傳統節日的美食，每一樣都讓他們勾起與家人溫馨的回憶。

【師傅愛你】七仙羽下世做張敬軒老婆 七師傅自揭曾選美奪冠：我長髮及腰好性感

最新影片推介：林明禎專訪

而Feanna身在英國留學期間，仍堅持傳統過年習俗，四出撲碌柚葉洗邋遢。至於Ben自小五兄弟姊妹輪流為屋企寫揮春，練得一手好字，即席與三位師兄師姐用自己名字創作揮春，互送祝福，現場笑聲不絕，熱鬧喜慶。

首先考考4位對盆菜中各式各樣美食的認識和寓意，Joyce第一時間夾起「蛋角」興奮地說：「我屋企過新年一定食『蛋角』，因為好似金元寶，錢呀！」Jay說；「呢個我知道呀，嫲嫲會整，好好味架！」

然後她再夾蝦給各人，說：「我屋企最重視開心同埋笑，所以新年一定要食蝦，寓意全年開開心心『嘻哈大笑』。」雖然Ben不喜歡吃蔬菜，但他對「發財好市」的髮菜情有獨鍾。

他們邊食邊講新年展望，今年將大學畢業的Feanna期待踏入人生新階段，她說：「去年除咗返學和出咗一首歌，仲拍咗第一部電影，係新嘗試。今年畢業後，我要踏入人生另一個階段，做大人返工啦，做全職藝人。」

最愛唱歌表演的Jay說：「我希望今年開個人演唱會，年頭、年中、年尾都開演唱會，而父母繼續留喺香港全部捧場。我亦希望今年會寫更多歌，因為要還好多歌債，剛才Joyce又追我歌了！」

Ben除了拍廣告和演舞台劇，還積極學唱歌，他說：「希望今年可以推出屬於自己嘅歌，雖然未諗到攞獎咁遠，但我會努力唔會辜負Fans和大家對我嘅愛，朝住攞新人獎目標進發。」

至於Joyce透露去年開始學彈鋼琴，希望今年學有所成公開表演：「希望今年可以自彈自唱一首歌，搵一個舞台表演畀大家睇。今年會繼續做好多音樂上嘅事情，搵更多音樂人合作，最近收到一位我好欣賞嘅音樂人寫歌畀我，好開心，而我都會再去寫歌，請大家期待2022年鄭欣宜嘅音樂世界。」

新年習俗多，年紀輕輕的Feanna跟到足，她說：「年卅晚我會唔瞓覺同屋企人迎接新年，媽咪會包餃子，仲會喺其中一啲餃子裏面放黑糖或者開心果，邊個食中就代表佢今年會行好運。」

就算她去了英國留學，仍然會四出找碌柚葉，繼續年廿八洗邋遢的習俗，她說：「大年初一著新衫新鞋，唔准洗頭和新年期間唔准剪頭髮，我都會跟足。」

Jay表示：「我都會新年著紅色底褲，雖然喺加拿大都會行花市，好鍾意睇醒獅表演添！Ben，你跳舞咁叻，識唔識舞獅？」

Ben搞爛Gag：「會，因為我係跳『舞』老『師』（獅）！」全場靜音，他立即轉話題：「我屋企嘅揮春由我哋五兄弟姊妹每年輪流負責寫，所以我哋細細個就學書法，每年都會寫好多好多揮春，然後揀最靚嗰幾張貼出嚟，因為會貼足一年。」

既然Ben拿手寫揮春，就請四位寫揮春比併，他們創意爆棚，將名字融入揮春祝福語之中，Feanna的「蔓（萬）事勝意」和Ben「吉『祥』如意」 甚有心思。

Jay認識太少中文字，結果他又中又英，還有他自家英文併音字，令人看得一頭霧水，其他三位從旁指導他寫中文字，一人一句，混亂間誤將風生水起誤寫成風「山」水起，非常搞笑 。

至於Joyce，同樣在外國長大，表示不太懂寫中文字，她眼仔碌碌想了一會，胸有成竹地說：「我啱啱出咗張唱片叫《Joyce To The World》，我想呢張揮春裏面有Joyce，仲想加埋中文名。」

她紮好馬步寫第一個「字」畫了個月亮，然後是Joyce、宜字，最後畫了一隻烏龜。Feanna立即估到：「Moon（滿）Joyce（載）宜（而）龜（歸）！」兩位冰雪聰明，全場掌聲。