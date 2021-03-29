【新冠肺炎】科大研發紫外線消毒衣櫃　稱1分鐘可殺99.99%病菌

▲ 科大設計一款深紫外線（UVC）LED的反光杯，並以此製成消毒衣櫃，能夠在1分鐘內殺滅衣物表面99.99%的細菌病毒。（陳靜儀攝）

疫情之下市民衞生意識提高，對消毒物品的需求大增。科大設計一款深紫外線（UVC）LED的反光杯，並以此製成消毒衣櫃，能夠在1分鐘內殺滅衣物表面99.99%的細菌病毒。現時保良局轄下3間特殊學校的宿舍正使用該款衣櫃，副舍監指衣櫃能夠消毒教職員外套和學生的玩具，幫助很大。

科大機械及航空航天工程學系講座教授李世瑋的團隊在去年8月獲得創新科技署「公營機構試用計劃」資助83萬元，研發消毒衣櫃。衣櫃約高2米，左右兩邊櫃身各裝有28個團隊設計的深紫外線LED反光杯，把物件放到衣櫃1分鐘，就可殺滅表面99.99%的大腸桿菌及金黃葡萄球菌。李指，衣櫃殺菌效能獲得SGS認證，理論上亦可殺滅一般病毒，但由於無法取得新冠病毒作實驗，未知效果。

李世瑋說，坊間的蒸氣消毒衣櫃需48分鐘完成過程，高溫不適合部分衣料，而且蒸氣有燙傷機會；而紫外線消毒產品的光源主要來自汞燈，但自去年起140多個國家已開始履行國際公約，含水銀的產品將被逐漸淘汰。

李又指，紫外線的殺菌效率與光波長相關，其LED使用最高效率、265納米波長的紫外線，反光杯則有多層設計及特別塗層，減少能量流失。

▲ 科大機械及航空航天工程學系講座教授李世瑋指，其LED使用最高效率、265納米波長的紫外線，反光杯則有多層設計及特別塗層，減少能量流失。（陳靜儀攝）

不過，李指任何使用光線殺菌的方法都有穿透力問題，一次過放太多衣服會削弱殺菌效率，故建議每次只放一件衣服消毒。至於安全問題，他強調紫外並不會殘留，衣櫃設有門鎖，即使忘記上鎖，當櫃門打開光線會立即熄滅。

現時保良局轄下3間特殊學校的宿舍正使用該款衣櫃，保良局余李慕芬紀念學校校長林國偉表示，3間學校共有約300名宿生及教職員受惠。而該校宿舍副舍監麥秋明就指，之前需用漂白水消毒玩具，花近1小時，故直接收起玩具，現時用1分鐘就能讓下位同學玩，而在學生用膳後教職員能夠把外套消毒，更為安心。

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記者：徐紹軒