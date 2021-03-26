【巴士加價】新巴城巴公布各條路線新收費　4月4日起平均票價加8.5%【附新車費連結】

▲ 新巴城巴將分2個階段加價12%，首階段會於4月4日凌晨2時30分先實施首8.5%加幅。（資料圖片）

新巴城巴將分2個階段加價12%，首階段會於4月4日凌晨2時30分先實施首8.5%加幅，其中城巴北大嶼山及機場路線的票價會維持不變。新巴城巴今日（26日）公布各條路線新收費，其中實際票價加得最多的路線，為往來天水圍市中心與銅鑼灣摩頓台的城巴深宵路線N969，會由目前的34.6元加至37.5元；至於實際加得最少的路線涉及港島南區數條城巴路線包括97A和98等，由目前的2.7元加至2.9元。有關新票價詳情，【按此即看】

行政會議早前批准城巴及新巴整體平均票價加12%，為了顧及公眾的負擔能力和接受程度，相關票價加幅將分兩個階段實施，分別在今年4月4日加價8.5%，以及在明年1月2日再加價3.2%。

政府解釋，由於受多條新鐵路線包括西港島線及南港島線（東段），以及新冠肺炎疫情影響，城巴新巴每日平均載客量及車費收入持續下跌。根據相關財務預測，即使按城巴新巴的建議加價12%，其業務仍會錄得虧損。全數批准城巴新巴此次申請加幅，對確保兩間公司能持續營運實屬必要。

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記者：陳子謙