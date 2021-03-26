蔡卓妍預告Twins 20周年開演唱會 阿Sa大讚梁朝偉迷人電眼

▲ 阿Sa分享Twins個唱細節。

蔡卓妍（阿Sa）今日跟魏浚笙、名廚張錦祥出席杯麵紀念館開幕典禮，阿Sa即場製作個人化杯麵。她又透露今年Twins明年二十周年，將會有連串活動。

今年5月18日是Twins出道20周年，阿Sa表示原本計劃今年開演唱會，但因疫情關係計劃或要變，希望明年5月前成功爭取場地開演唱會。

阿Sa指今年5月18日仍會先推出Twins紀念新歌。待下月完成跟劉德華梁朝偉合作《金手指》

▲ 阿Sa顆Jeffery、張錦祥出席活動。

後，便會到內地會合鍾欣潼（阿嬌），為20周年的活動作準備。

正與影帝梁朝偉拍感情戲份，阿Sa笑道偉仔電眼，但拍戲不是去識男仔，反而大讚今次搭景超靚，製作認真。」

活動上，阿Sa夥拍Jeffrey和Ricky大方分享親自創作穀物麥片和出前一丁的趣事。

「疫情下大家的旅行夢都難以成行，紀念館令我恍如置身於日本，絕對是一種另類旅行體驗。穀物麥片一向是我的早餐首選，明天一覺醒來就會幫早餐『加料』，把今天所得的食品知識活學活用。」Jeffrey笑指。

廚藝了得的星級名廚Ricky，珍饈百味煮得多，卻是第一次親手製作出前一丁。他表示︰「今的活動為我提供了很多烹飪靈感，口腹與精神上都大滿足。」