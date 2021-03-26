【日迷必去】日清「合味道紀念館」尖沙咀開幕　票價出爐最平60元可自製杯麵【內附詳情】

▲ 「合味道紀念館香港」正式開幕。（日清食品有限公司提供圖片）

日本引進香港的旗艦旅遊景點 - 「合味道紀念館香港」今日（26日）正式在尖沙咀中港城開幕，佔地近1萬平方呎的紀念館設有3大體驗式工作坊和多個特色展覽打卡位，票價及開放時間亦正式出爐，最平60元可自製屬於自己的杯麵，市民即日（26日）起可於官網（按此）購買門票，下周二（30日）起正式入場。

「合味道紀念館香港」開放詳情：

地點 尖沙咀中港城2樓26至35號 開放時間 逢星期一、二、四、日：上午11時15分至下午8時15分 逢星期五、六及公眾假期：上午11時15分至下午9時15分 逢星期三：休館 票 務詳情 訪客請提前於網上預約參加工作坊：按此。 *紀念品店免費入場。 資料來源： 日清食品有限公司

「合味道紀念館香港」門票詳情：

工作坊 票價 時間 備註 我的合味道工作坊 $60 30分鐘 3歲以下並不佔座位幼童，可在成年人陪同下免費入場。 出前一丁工作坊 $120 90分鐘 參加者的最低身高要求為110厘米。 穀物麥片工作坊 $60 30分鐘 參加者須年滿3歲。 資料來源： 日清食品有限公司

▲ 「合味道紀念館香港」今日（3月26日）舉行開幕典禮。（日清食品有限公司提供圖片）

日清指，因應疫情，「合味道紀念館香港」會採取適當的防疫措施，包括：

館內將每日進行清潔及消毒工作，每節工作坊完結後亦會進行消毒。

館內全體員工須每14日提交新冠病毒核酸檢測陰性結果證明。

所有工作坊已縮減一半或更多名額，以確保場內人士有適當的社交距離，參加者可預先於網上登記活動。

訪客入場前亦須先量度體溫，並使用「安心出行」或提供資料作登記。

紀念館遵從政府指示調整場內座位及賓客人數限制，請預先於網上預約系統查看最新座位情況。

點擊圖片即睇「合味道紀念館香港」現場環境：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「合味道紀念館香港」佔地近1萬平方呎，以「安藤百福創造力之旅」為主題，有別於日本大阪池田及橫濱的「合味道紀念館」，以及早前在香港舉辦的兩個工作坊，更特設3大全新必到打卡位及3大體驗式工作坊。

紀念館3個體驗式工作坊中，包括全球獨家限定兼全新登場的「榖物麥片工作坊」(My Granola Factory)，參加者可從中了解此新產品誕生的緣由及製作過程。而經典的「我的合味道工作坊」和「出前一丁工作坊」亦會強勢回歸，參加者可親手設計食品的包裝及材料配搭，同時在館內盡情探索這家傳戶曉的品牌背後的有趣小知識。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩