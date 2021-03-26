【強檢大廈】政府公布2地方納強檢　包括銅鑼灣禮賢大廈、大窩口邨富秀樓

▲ 銅鑼灣禮賢大廈（陳永康攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（26日）新增11宗確診個案，8宗為輸入個案，3宗本地個案，其中1宗感染源頭不明；今日另有少於10宗初步確診個案，暫沒有源頭不明個案。政府晚上公布2個指明地方納強制檢測公告刊憲，包括銅鑼灣禮賢大廈及大窩口邨富秀樓。

新增一宗或以上確診個案的大廈：

香港銅鑼灣禮頓道 62-64A 號禮賢大廈

香港新界葵涌大窩口道 15 號大窩口邨富秀樓

政府指，任何在2021年3月13日至3月26日期間曾身處任何上述地方超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年3月28日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年3月24日至3月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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記者：曾卓鋒