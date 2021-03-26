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【疫苗接種】次劑科興開打首日共5,100名市民接種　昨為2月27日以來首次沒有打針後即場送院個案

社會 22:44 2021/03/26

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約5,600名市民已接種第二劑科興疫苗，昨為2月27日以來首次沒有打針後即場送院個案（資料圖片）

5類優先組別市民上月26日起可接種第一針科興疫苗，相隔28日後，已打第一針的人士今日（26日）起可以接種第二針。當局晚上公布，約5,600名市民已接種第二劑科興疫苗，包括5,100人於昨日接種；而接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約435,100劑新冠疫苗，當中約429,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約278,200名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。

另外，當局指昨日並沒有打針後即場送院個案。

截至今日下午8時的過去24小時，接種和預約的數字如下：

  • 約有8,500名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,200人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；
  • 約有5,100名市民接種第二劑科興疫苗，當中約4,900人在社區疫苗接種中心接種，約200人是在私家醫生和診所接種； 
  • 8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為86%；及約4,400名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

港府表示，作為背景資料，昨日共有42宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。有關數字為當日新入院的實際數字，可為公眾提供一個參考對照，讓市民更全面理解在接種疫苗後錄得的相類個案。

同場加映，兒科專科醫生拆解小朋友玫瑰疹情況：

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記者：鄧凱文

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