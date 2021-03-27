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【紙包盒回收】商住項目收集紙包飲品盒約45萬個　綠領行動促政府推動回收

社會 00:00 2021/03/27

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綠領行動於至少27個地點，設紙包飲品回收點。（團體提供圖片）

環保團體「綠領行動」自資籌辦紙包飲品盒回收計劃，組織27個商業、住宅及政府項目，2019年10月至2021年4月回收產品，結果回收到4.5噸紙包盒，相當於約45萬個。團體期望政府將紙包飲品盒納入徵費計劃，提高回收率。

綠領行動於2019年10月起，自資舉辦「紙包飲品盒乾淨回收先導計劃」，共有27間公司參與，於人流集中的商場和商業大廈，設立公眾回收點，教育市民乾淨回收紙包飲品盒。回收箱上加入「乾淨回收4步曲」的教育資訊，提醒市民適當處理紙包飲品盒，方便本地回收商循環再造成其他有用的物料。

環團審核各物業表現後，昨日（26日）公布計劃結果，回收成果效佳的地點，包括尖沙咀The ONE、屯門V city、銅鑼灣皇室堡、荃灣中染大廈。所有物業共回收超過4.5噸乾淨的紙包飲品盒，以每個250毫升的鋁箔盒包裝約重10克計算，回收重量相當於約45萬個紙包飲品盒。

其中The ONE 和皇室堡商場，在不同社交媒體宣傳計劃，並於舉辦紙包飲品盒工作坊時送出商場現金券，吸引更多市民參與。回收箱亦放置於商場的客戶服務處旁邊，方便市民即時查詢及職員管理回收物。

綠領行動總幹事何漢威認為，港人每天棄置75噸紙包飲品盒到堆填區，情況十分嚴重。他要求政府能將紙包飲品盒納入飲料容器生產者責任計劃內，以按樽制形式推行，每個紙包飲品盒可退回5角至1元按金，並設置更多包飲品盒回收箱，鼓勵市民參與回收。

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責任編輯：吳卓峰

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