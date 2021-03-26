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中小學陸續收到內地國情書冊　小學校長稱由官方分發教師可「絕對放心」使用

社會 22:54 2021/03/26

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教育局局長楊潤雄（左一）昨日（26日）向部分學校議會及校長代表介紹《我的家在中國》書冊。（楊潤雄Facebook）

教育局今日（26日）起陸續向全港中小學派發內地國情教育書冊《我的家在中國》，列作輔助教材及教育局舉辦「第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」的參考讀物。全套48本書涵蓋城市、節日及湖海等6個範疇，有小學校長認為書冊以漫畫形式介紹，適合小學生作課外閱讀或用作輔助教學，而且由官方分發，教師可「絕對放心」使用。

跟內地發行版本不同，教育局指本港學校獲發的是今年3月最新版次的繁體版本，全套共48本書，涵蓋涵蓋城市、節日、湖海、民族、山河及道路共6個範疇。教育局日前稱，因上述比賽反應踴躍，故不論參賽與否，所有中小學均會獲發書冊，小學將獲發2套，中學及特殊學校均可獲1套，作為輔助材料。

昨日有份率先預覽書冊的津貼小學議會主席胡艷芬表示，其學校今日收到教育局分發書冊，她大致翻閱有關內容，指書中採用漫畫形式，介紹中國景點時亦加入大量相片，色彩吸引，適合小學生閱讀，亦適用於輔助教學，「閱讀或輔助教材都好適合，由教育局分發，更加用得絕對放心，唔洗再核實內容。」

胡任教的學校本身亦有部分學生參加上述比賽，形容疫情下許多比賽叫停，難得有學界比賽，故不少學生都希望參與。她表示不會硬性規定學生閱讀，擬將書冊放在學校圖書館，鼓勵學生在學習相關課題時自行借閱，參賽學生亦可按其興趣閱讀。

另有中學校長指有關書冊本身針對小學生，內容相對顯淺，對初中學生「可能有用」，亦計劃放在圖書館供學生或有需要的教師借閱。

教育局局長楊潤雄昨日在社交平台發文指，比賽至今已有3.6萬名學生報名參加，並指香港是國家不可分離的部分，在「一國兩制」之下，作為國民，鼓勵同學多進行廣泛閱書、多參與不同活動，從而了解國情，「這對香港融入國家發展大局，以及同學開拓發展機遇都有莫大幫助」。

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記者：馮琪雅

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