歷生死邊緣終尋目標　動畫師盼制啟發人生動畫

▲ 徐誌謙在公開試後對前路迷茫多年，直到大病一場徘徊生死邊緣才下定決心，終找到動畫師的目標，希望制作具啟發性、令人感動的作品。（陳國峰攝）

生活在基層的青少年，往往經濟、家庭、成績等原因對前路毫無概念，出身基層、29歲的徐誌謙同樣走過一段迷茫的道路，在職場兜兜轉轉仍未摸清自己目標，直到大病一場徘徊生死邊緣，才對自己甚麼都無實現，感到不甘心。

阿謙試過不同興趣後，他偶然見到教育機構的動畫師課程，學懂新技能後，更有幸參與本港動畫電影的製作。他指自己與同齡人一樣，童年深受動畫影響，尤其彼思工作室（Pixar）製作、反思生命的電影。現在他正在機構作為動畫導師，以過去經歷影響同為基層的青少年，更期望將來能有自己團隊，做到影響生命，反思人生意義的動畫作品。

教育機構樂言社自2015年起舉辦動畫班，培訓基層青少年的技能，幫助他們尋找出路，29歲的徐誌謙曾在2016年參加課程，現在亦是的動畫課程導師，除教導青少年技能，也是一班青少年的人生導師。

阿謙表示， 自己出身於基層家庭，讀書時一直沒有想過發展方向，中七A-Level考試成績不是特別「標青」，加上對升學概念模糊「唔知自己讀大學有咩方向」，頓時陷入應該升學還是投身社會的難題。最後，他因想幫補家庭開支，選擇了工作的道路。

他憶述，當時自己都未知方向下，嘗試了不同工種例如銷售，之後轉向文職，期望在工餘時間找到興趣，變成職業。

徘徊了2年多的時間，不料阿謙突然患上急性肝炎，卧床期間醫生更一度稱若無合適的肝更換，他就可能無法活下去。阿謙記得，當時在生死之間，不甘心的感覺從心頭湧現：「我廿幾歲，但好似咩都無做過！」幸好他奇蹟似的康復，覺得自己不能再蹉跎，要快點找到想做的東西。

大病過後，阿謙不斷嘗試興趣，畫過油畫、吹過色士風、玩過攝影，再經過2年多，2016年他偶然見到樂言社的動畫師課程廣告，感到終於找到想要的東西，「我想要一份有生計，同時對它有熱情，又有意義的工作。」

阿謙透露，自己小時候與同齡人一樣愛看動畫，當時的日本動畫熱血，影響他一直想找到一個能實現的目標。他亦很喜歡彼思的動畫，「有些動畫不是只供小孩看，反而能夠令人反思生活、人生的意義，看完後我能得到很多東西。」因此，他很想有自己的團隊，做出帶給人啟發，或令人感動的作品。

他說，在這一刻能夠作為動畫師教導學生，已經是有意義的事，也算是朝著自己目標方向走，就像正在建立、帶領團隊。他又指，這班學生與他一樣出身基層，也正在經歷人生的迷茫，正因為自己經歷過，故好著緊好想幫到他們，想起當時他沒有目標也是很辛苦，「每日起身就埋怨自己仲諗唔到條路」，所以十分明白一班青少年的焦慮。

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談到做動畫的過程，阿謙強調一定要堅持，例如專業班的畢業作品約為30秒長，視乎複雜度，制作期長1至3個月不等。他續說，制作動畫前已需要設計角色、劇本和故事，然後在電腦為角色建模、建立骨架、設計動作、添上質感、打光和渲染，才能完成動畫。

他認為，最困難的步驟是建模，因為多數學生剛剛接觸3D繪畫，對於軟件運用不熟悉。他舉例，3D角色由點、線、面組成，角色模型上會有線條顯示其曲面，倘有關的線條不平均，將影響之後的工作，如加上動作後整個角色會崩潰，需要在建模修正。

阿謙回想，當時在動畫師班畢業後，有幸參與制作本港動畫電影《大偵探福爾摩斯》，而且正正是制作自己最喜愛的動作部分，十分興奮。不過，他實際參與動畫制作後，亦察覺自己經驗不足，遇上不少挑戰。

他最深刻的是，他和其他畢業生需要按著故事概要，為該場景的角色設計動作，但角色的姿勢、線條、肢體動作及如何演繹，都需要經驗和美感，以致達不到要求，幸好在前輩的幫忙下，加上辛苦工作，包括兩晚通宵，終能完成修訂，「可以在香港的電影院，看到自己的名字在作品上出現，是很榮幸很開心的事。」

太古集團慈善信託基金資助樂言社530萬元，推行為期3年青年動畫師培育計劃，幫助基層青年，詳情請看：【下一頁】

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記者：徐紹軒