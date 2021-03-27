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【秒速售罄】NIKE網上推新款球鞋預購 內地逾34萬人搶購秒速售罄

休閒消費 11:15 2021/03/27

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Nike推新款球鞋，秒速售罄。

服裝品牌H&M去年發聲明，指跟據全球最大的棉花生產認證組織BCI的政策，宣告不再採用可能有疑慮的「新疆棉花」。聲明近日被內地網民翻舊賬，而內地官媒亦批評多個國際品牌與新疆棉「切割」，包括Burberry、Adidas、Nike等，引發抵制潮。不過，Nike在網上舉辦「折扣好貨立即選購」活動，開賣前已經有34.6萬人預約，正式開賣時更秒速售罄。

新疆棉花事件發酵以來，H&M、Nike、adidas及Converse等眾多品牌代言人都宣布終止與相關品牌合作，內地網民也抵制相關產品，要求網購平台下架相關產品，甚至有人更扔掉家中相關品牌的衣物，甚至焚燒球鞋洩憤。

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不過，有人抵制，也有人購買。Nike最近推出新款球鞋，並於3月26日在內地電商平台京東舉行預購活動，球鞋的定價是699元人民幣，但未正式開賣前已經有34.6萬人預約購買，正式開售時更秒速售罄。

事件引發內地網民熱議，有人怒斥是嘴上說說，身體卻很誠實的假愛國行為，也有人認為衣物只是保護身體的東西，沒有必要與政治扯上關係。

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責任編輯：王明芳

 

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