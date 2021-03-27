【復必泰疫苗】聶德權冀藥廠下周有初步調查結果　如不涉安全問題會了解恢復接種時間

▲ 聶德權表示，冀藥廠及復星就BioNTech疫苗問題下周有初步調查結果，如不涉安全問題會再了解恢復接種時間。（經濟日報資料圖片）

復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗早前因批次出現瑕疵，港府須暫停有關復必泰接種計劃，至今仍未可恢復接種。公務員事務局局長聶德權預料藥廠在下周有初步消息，如涉事批次沒有安全及質素問題，將再了解何時恢復接種，否則會使用另一批復必泰疫苗。

公務員事務局局長聶德權今早接受電台訪問時表示，所有新冠疫苗社區接種中心，已暫停為市民接種BioNTech「復必泰」疫苗，衛生署正與代理商上海復星醫藥溝通，會調查疫苗在德國的生產線及包裝線，以及抵港後的供應鏈，以找出問題原因。

他稱，期望藥廠及復星可於下周對疫苗包裝問題有初步調查結果或看法；如果有關批次的疫苗沒有安全及質素問題，會再了解何時可以恢復接種，否則會使用另一批復必泰疫苗，或需就於德國再運一批新疫苗來港。

他又提到，明白突然暫停接種會造成不便，為免已預約的市民未能按時打針，令問題變得更複雜，當局已暫時關閉復必泰的預約系統；稍後恢復接種時，系統會將新的接種時間和地點，主動通知已預約的市民，並優先安排已接種第一劑的市民打針，如果他們有不便，可以自行在網上更改。

聶德權疫苗接種計劃展開一個月，共有近43萬名市民接種第一劑疫苗，約5600人接種第二劑疫苗，形容計劃進展不算緩慢，但亦不夠快。他表示，明白市民對接種疫苗有觀望情緒，但希望市民不要受觀望情緒影響，如果接種疫苗的人數不足，對本港亦會有很大影響。

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責任編輯：陳正怡