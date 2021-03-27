【打工仔哀歌】腸胃炎入院收奪命追魂Call要求開工　打工仔一句霸氣話還擊「嚇窒」老細

▲ 腸胃炎入院收奪命追魂Call要求開工 ，打工仔一句霸氣話還擊「嚇窒」老細。

好老闆，可遇不可求！日前一名打工仔日前因急性腸胃炎，須入醫院接受檢查，雖然當日已向老闆請假並向同事交代工作，未料老闆依然「奪命追魂call」，要求她在住院期間處理公事，甚至威脅要解僱她，不過事主最終用一句霸氣話還擊，讓讓老闆語塞。

該名女網民在網上討論區「Dcard」以「啲老細個腦究竟裝咩？」為題發文，指自己日前因急性腸胃炎入院兩天接受檢查，當日已立即向老闆請假，並將工作交由同事跟進，獲得老闆同意及批准。

豈料事主入院後，老闆便「嚟料」，瘋狂致電事主十多次，稱公司有緊急項目，要求事主仔住院期間完成，但由於事主需接受各項檢查和治療，服藥後會便得無力，導致經常無發接聽電話，不過上司態度強硬，反問她「點解唔聽佢電話」，又威脅事主，稱如未能完成工作，就會將她解僱。

佢話如果我交唔到個design（設計），就叫我唔好番黎啦。

事主不忿，遂即時向老闆表示「咁我唔做啦」，老闆聽後立即讓步，詢問事主「咁你想唞幾日」，但事主堅持辭職。

我話唔做啦，我呢兩日冇可能比到你，點解自己唔衡量下能力再接case，佢話如果俾唔到design，公司要陪違約金，哈哈，抵你死，反正我已經唔撈，你死你事，你點對人哋人哋點對你。

事主的回覆獲一眾網民讚好和支持，指她非常霸氣。點擊下圖看網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣