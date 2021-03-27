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【MIRROR演唱會】化身勇士拍MV跳足23小時　MIRROR為演唱會做足熱身

娛樂 11:25 2021/03/27

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MIRROR為新歌《WARRIOR》拍MV。

即將於5月舉行演唱會的人氣男團MIRROR，推出本年度首支跳唱團歌《WARRIOR》，顧名思義，歌曲講述一班勇士面對重重難關，依然想盡辦法努力克服。日前MIRROR成員齊齊上陣為新歌拍攝MV，雖然又跳又唱拍足23小時，但12位成員越跳越起勁，表現專業，永不言倦。

相隔逾半年，MIRROR再次推出跳唱快歌，今次舞步編排上可謂向高難度挑戰，舞蹈更細膩、更密集、更具節奏感。

MIRROR隊長Lokman楊樂文表示：「其實今次歌曲籌備了一段時間，編舞上是密集了少少，而且大家成員都有不同工作在身，都比較忙，所以濃縮了一些時間，在兩星期內進行相當密集式訓練，而今次首歌的舞步。」

他並透露：「，肥仔（梁業）都有份編排，肥仔出名要求高，個個都跳到大汗疊細汗，有與肥仔及排舞導師討論如何令首歌的舞跳得更好，相信今次出來效果會好浩蕩。」

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Stanley Alton有武士特質

雖然MIRROR為今次MV拍足23小時，但能與全新班底合作，12位成員均表現雀躍，期間一part舞步，12位成員更要邊跳舞邊灑爽身粉，他們大叫感覺有趣；而提到歌曲《WARRIOR》意指克服難關，問到MIRROR成軍以來，可有遇過最大的難關？

副隊長Anson Kong江𤒹生稱：「出道面對最大難關，相信定必是上年的疫情，令我們少了好多表演機會、聚少離多，未能好似成軍第一年般日日合作、磨擦出火花。」

至於問到MIRROR中，哪位成員最似warrior（勇士）？Lokman指Stanley邱士縉及Alton王智德的手臂最粗，最似warrior：「其實MIRROR成員個個都是warrior，因為我們經歷《全民造星》這戰場慢慢長大，每個人都有不同特質，就好似在戰隊中各有不同位置。」

此外，提到今次拍攝MV是否為演唱會做熱身？Lokman指出新歌是刻意舖排，希望在演唱會上可給大家欣賞到這浩蕩作品——《WARRIOR》：「之前還有好多作品及成員的solo歌曲，卻未試過大舞台上表演，今次終於可以給大家睇。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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