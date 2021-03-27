【影視大亨】古天樂購入半億複式豪宅催財運　樂善好施捐建135所學校

▲ 古天樂購入新屋吸財。

有「影視大亨」之稱的古天樂旗下的天下一電影公司，近日釋出不同電影預告片，此外又與其他電影公司聯合救市，可說為電影業界出錢出力。演藝事業以外，古天樂也一直低調行善，12年間在內地捐建135所學校，日前第133間學校已竣工，堪稱男神中的男神。

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▲ 有傳古天樂購入新單位催旺事業。（Instagram圖片）

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買馬鞍山樓吸財

古天樂近年豬籠入水，有指因為相信風水命學的他，獲高人指點購入不同房產催旺事業運吸財。近日，有傳古仔聽從風水師建議，花半億購入位於馬鞍山迎海的複式豪宅以再催運勢。

古仔睇中的豪宅對向北位，擁有無敵大海景，面積達3000呎，4房間隔，全屋採用智能設備控制家電，及有平台泳池。此外，住宅的特色是設有私人電梯大堂，私隱度極高。

▲ 古天樂買入馬鞍山迎海複式豪宅。（經濟日報圖片）

在購入馬鞍山迎海前，古天樂早年已獲指點以3000萬買入位於京士柏山的獨立屋，之後又以1.26億買入貝沙灣的獨立豪宅，擺風水陣令事業飛黃騰達。

雖然古天樂一直催旺財運，賺到盆滿缽滿，但他一直不忘行善，由2008年起於內地捐建135所學校。

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古仔樂善好施

另外據內地傳媒報導，去年疫情下他仍捐建了4所學校，包括孫崗小學古天樂第132教學樓、城關鎮中心幼兒園古天樂第133教學樓、茂盛完小古天樂第134項目實驗綜合樓，及羊磴鎮古天樂第135教學樓，目前第133間學校已經竣工。

在內地網民分享的影片可見，第133教學樓已竣工，並有學生在內上課。網民不時稱讚古天樂的善舉，是真正的人美心善，並謂一定會支持他的電影《尋秦記》。

▲ 古天樂捐建第133所學校。（微博圖片）

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