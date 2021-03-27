【複製人徐福】孔劉+朴寶劍向香港觀眾打招呼　購優先場票有機會明信片

▲ 兩大男神孔劉、朴寶劍合作新片《複製人徐福》。

兩大男神孔劉、朴寶劍首次合作的《複製人徐福》將於4月15日港韓同步上映，香港於4月13日起設優先場，門票將於4月1日起正式預售。所有優先場觀眾可換領限量版角色明信片，詳細可向各戲院查詢。現發放最新45秒預告內，孔劉、朴寶劍更大晒廣東話！

因為韓國疫情稍為緩和後，《複製人徐福》最終訂於4月15日港韓同步上映。但由於主演之一朴寶劍仍在服兵役，宣傳重擔落在另一男主角孔劉身上，幸好早在入伍前，二人已一同為各地影迷錄製片段，更親切地用廣東話向香港觀眾打招呼：「大家好！」，非常有誠意！

孔劉接受訪問時亦回憶起當初接到劇本時的感覺：「讀劇本時，可以令我模糊地想像故事中的空間。但當我親臨拍攝現場的瞬間，立即便感到我就是奇憲。有賴工作人員以無窮無盡的想像力、熱情和努力製作出迫真的空間，讓我更能投入角色。」

導演李鎔周的電影《初戀築跡101》以建築比喻愛情，寫實地表現初戀的心動感覺，在2012年甫上映即打破韓國愛情電影票房紀錄，讓全國患上「初戀症候群」。

說起片名的由來，他興致勃勃地解釋道：「讀歷史書時，得知在中國古代秦朝，官吏徐福受秦始皇委派，東渡尋求長生不老藥。電影以他命名，因為我覺得這個人物象徵著人類想超越死亡的欲望和終究失敗的宿命。」

導演續指：朴寶劍飾演的徐福，能夠實現人類長生不死欲望，是永生的存在；而孔劉飾演的奇憲，則是代表對死亡心存恐懼而打算逃避，時日無多的人類。《複製人徐福》正正就是想表達這兩種不同的概念。」