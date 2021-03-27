【GO24 Fitness】林文健不排除染疫女空服或於健身中心感染　與患者同住2人仍未聯絡上

▲ 衞生防護中心總監林文健今日聯同港大微生物學系講座教授袁國勇及機電署人員到訪GO24 Fitness進行環境調查。（港台直播擷圖）

本港昨日（26日）僅接獲1宗感染源頭不明個案，涉及一名38歲日籍中服務員，居於銅鑼灣禮賢大廈劏房；曾於3月15日接種復必泰新冠疫苗，3日後發病，至周三(24日)檢測後確診，患者傳染期和潛伏期曾多次到GO24 Fitness 北角和富中心分店上課。詳情請見【下一頁】

衞生防護中心總監林文健今日聯同港大微生物學系講座教授袁國勇及機電署人員到訪GO24 Fitness進行環境調查。林文健及後見記者時提到，涉及第11,434宗確診的38歲女子，早於3月18日已有喉嚨痛症狀，過去每星期有3日都會到訪GO24 Fitness進行健身活動。

他指，因應患者到訪頻密，且近日疫情發展亦有涉健身群組，認為是次個案有機會或於健身中心感染，但強調目前該健身中心只有一宗個案，未可確認屬感染地點，防護中心希望行前幾步，早些到高風險地區進行調查。

林文健提到，患者居住於銅鑼灣禮賢大廈劏房，當處涉10個劏房單位，包括患者居於其中一個劏房，一個屬空置單位，另外8個單位，撇除2名人士仍未聯絡到，其餘人士將安排檢疫，又呼籲該2名人士盡快與衞生防護中心聯絡。

至於GO24 Fitness方面，防護中心將安排4名教練及24名曾與患者一同上課的學員作檢疫；而曾於患者潛伏期內到訪該健身中心的500名人士，中心亦將會發出短訊通知提醒進行檢測，以防患未然。

林文健又提醒，即使現時本港疫情已盡量壓抑，惟社區傳播鏈仍存在，呼籲市民即時已接種疫苗，仍需持續做防疫措施，遇有不論亦需即時求醫。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡