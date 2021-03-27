【考起家長】K1動物連線功課如哈佛入學試題？　家長被考起：我要重讀幼稚園

▲ 網上流傳一張K1動物連線工作紙，考起不少家長。

不時出現小學生功課考起家長的討論，近日有網民分享K1的配對連線功課，艱深程度考起不少人，有網民笑指是否報道哈佛大學的入學試題，只見工作紙的主題是動物，而圖中8種動物像毫無關連，引起熱議。

K1考動物相配連線

近日，有網民於Facebook群組「將軍澳主場」發帖，轉發一張幼稚園K1的工作紙，有關的工作紙主題是「動物」，要學生「相配的連線」，附有8個卡通，一邊是老虎、狗、螞蟻和貓，另一邊則是鱷魚、駱駝、鹿及熊公仔，發帖網民表示「求答案」。

▲ 有網民提出可能是貓科動物、狗科動物、草食動物與爬蟲動物作配對。（圖片：將軍澳主場）

網民一起發揮小宇宙及求真精神，討論試圖找出答案，有人提出可能是分辨「有毛同無毛」，提出是「老虎對熊公仔、狗對鹿、蟻對鱷魚、貓對駱駝」，又有人提出可能是貓科動物、狗科動物、草食動物與爬蟲動物作配對，但又配對不上兩邊圖。另有網民提出會否依據食物鏈生物排序等。

▲ 7樣都是「動物」，玩具熊是連向甚麼？（圖片：將軍澳主場）

考起一眾網民

當中最令人摸不著頭腦的是，嚴格來說只有7種生物，另一項是死物「玩具熊」。有人放棄找出答案：「狗同貓係寵物、老虎同鱷魚係食肉、鹿同駱駝係素、螞蟻同玩具熊⋯⋯唔識答」

有父母級網民大呻自己就是陪仔做這類功課的家長，不時被考起， 這些功課對於K1來說十分之高深，根本就是考家長，3、4歲人仔也未必識全部8項。

考英文生字字首

在一番熱烈討論下，有網民找出真正的答案，原來不是考常識認知，而是英文，令人嘩然。原來與動物的英文名稱有關，相互配對首一個英文字母，即是找出「A」、「C」、「D」及「T」開首並連線配對起來，答案是Ant 配 Alligator、Cat 配 Camel、Dog 配 Deer，以及Tiger 配 Teddy bear。當中很多人以為圖中的鱷魚英文是Crocodile，憑卡通圖難以知道是短吻鱷Alligator。

▲ 真正的答案是配對英文字的字首。（圖片：將軍澳主場）

網民：要重讀幼稚園

很多網民大呼艱難，指出工作紙是中文書寫，卻考英文，真的「估佢唔到」，有網民指這樣的工作紙真有其事，家中有小朋友K1做過類似，的確是配對頭一個英文字母。更多網民的討論可點擊以下圖知更多。

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責任編輯︰王明芳