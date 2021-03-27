【愛美麗狂想曲】落選港姐由路人甲做起捱出頭 劉溫馨在劇中與陳豪性感激吻成功上位

▲ 30歲劉溫馨挨出頭。

TVB劇集《愛美麗狂想曲》正在熱播當中，劇中飾演Matthew（陳豪 飾）前女友「張月」的劉溫馨，在《愛美麗狂想曲》以性感拉丁舞造型，主動激吻陳豪成功搶鏡。從2013年的落選港姐到今日備受力捧的配角，劉溫馨可謂捱出頭。

▲ 劉溫馨激吻陳豪。（《愛美麗狂想曲》截圖）

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與陳凱琳劉佩玥同屆

於香港出生的劉溫馨從小回內地讀書，畢業於名校中央戲劇學院的表演系，是國際巨星章子怡師妹。2008年北京奧運時，她擔任火炬手在遼寧省的大連市傳遞奧運聖火，也曾參選中國的金石小姐選美並封后。

▲ 2013年港姐選舉。（東星圖片）

2013年，劉溫馨回港參加香港小姐選舉，同屆有陳凱琳、劉佩玥、蔡思貝等，可惜劉溫馨大熱倒灶，無緣三甲。她落選後加入藝訓班，畢業後入行由低做起，初期的角色以閒角為主，也有不少是路人甲的角色。

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性感形象曾演石修嫩妻

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劉溫馨不時都會以性感形象示人，面對劇情需要有大膽的演出亦會豁出去演。擁有好身材的劉溫馨在社交平台上也有不少的性感照片，是網民心中的「性感女神」。

默默耕耘了7年，劉溫馨終於在劇中得到更多戲分的角色。2020年，劉溫馨在《香港愛情故事》演石修的第二任妻子小芬，年齡差逾40年。

▲ 演石修嫩妻。（《香港愛情故事》劇照）

劉溫馨成功引起觀眾關注，在《愛美麗狂想曲》再度豁出去胸壓陳豪引起觀眾討論。

同場加映：高海寧訪問

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