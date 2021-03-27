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【GO24 Fitness】袁國勇：健身室有鮮風進入惟仍不足夠　料引發如URSUS爆發機會不大

社會 12:51 2021/03/27

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袁國勇指，GO24 Fitness引發如URSUS Fitness的疫情機會較低。（擷自港台直播片段）

本港昨日（26日）僅接獲1宗感染源頭不明個案，涉及一名38歲日籍中服務員，居於銅鑼灣禮賢大廈劏房；曾於3月15日接種復必泰新冠疫苗，3日後發病，至周三(24日)檢測後確診，患者傳染期和潛伏期曾多次到GO24 Fitness 北角和富中心分店上課。

衞生防護中心總監林文健今日(27日)聯同港大微生物學系講座教授袁國勇及機電署人員到訪GO24 Fitness進行環境調查。林文健及後見記者時提到，涉及第11,434宗確診的38歲女子，早於3月18日已有喉嚨痛症狀，過去每星期有3日都會到訪GO24 Fitness進行健身活動。詳情請見【下一頁

機電署代表指，今日到場主要檢視內部空調及抽風系統，抽風系統有鮮風入健身室，鮮風量仍待計算；又引述袁國勇曾指，健身室內最好有至少6次換氣量，亦見到健身室內有放置高效顆粒阻截器，惟擺放位置及數量上可作調整。

港大微生物學系講座教授袁國勇則稱，現時仍未可排除患者任何感染的可能性，因患者曾訪機場辦理更換八達通事宜，「可能於該處感染，亦可能於該處傳毒」；同時都會追蹤患者曾到訪的金鐘「shake shack」及Pacific Coffee，而劏房同住人士因較為密切，須直接隔離。

他形容，GO24 Fitness有鮮風進入，亦有兩部空氣清新機置於學員所有的瑜珈班房及跑步機位置，與西營盤的URSUS Fitness沒有鮮風進入有分別，相信或仍有其他相關人士感染，惟引發如URSUS Fitness的疫情機會較低。

URSUS Fitness基本上無鮮風入，如果有一個人不斷噴(病毒)，會於室內不斷循環，裡面所有人有機會受感染
 

袁國勇解釋GO24 Fitness有鮮風進入，亦有兩部空氣清新機置於學員所有的瑜珈班房及跑步機位置。（擷自港台直播片段）

不過袁國勇提到，GO24 Fitness室內鮮風量仍是不足，初步視察入風位應不夠每小時6次換氣，而鮮風環境分布是否均勻亦屬問題。他解釋，健身室其中一個入口位於廁所旁，鮮風進入健身室時，或經由廁所抽走，致鮮風量不足夠，健身室負責人將覓專業人士跟進有關情況，待改善鮮風量問題後可恢復營業。

袁國勇補充，是次視察亦有抽取環境樣本，包括患者曾逗留的瑜珈班房、健身室所有出風位、患者曾使用的健身儀器表面，以及更衣室儲物櫃密碼鎖等。

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記者：陳正怡

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