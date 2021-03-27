【昆蟲出沒】噴殺蟲水引出「小強大軍」　逾百隻曱甴傾巢而出佔據廚房地板

▲ 噴殺蟲水引出「小強大軍」，逾百隻曱甴傾巢而出佔據廚房地板。

天氣潮濕，家中難免會有昆蟲出沒。近日印尼一位網民在家中廚房使用殺蟲水滅蟲，未料竟引出「小強大軍」，過百隻蟑螂洶湧而出，屍體推滿在地板上，場面相當驚人。

根據當地媒體報道，網民維托（Vito Urdha Prihantoko）表示，早前媽媽發現廚房有一隻蟑螂，於是讓他噴灑殺蟲水滅蟲。未料過了不久，他聽到家人的尖叫聲，於是衝進廚房，竟發現過百隻蟑螂不斷從各個角落冒出，並佔據了整個地板。

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維托隨即叫上爸爸幫忙，一起用殺蟲水滅蟲，又拿起拖鞋將蟑螂打死。由於蟑螂數量實在太多，他們花了整整一小時才把蟑螂消滅，從影片可見，廚房地板佈滿了蟑螂的屍體，數量更多到堆積如山，場面十分恐怖。維多透露，這情況並非第一次發生，

以前也有蟑螂衝出來，只是沒有這麼多，大多從浴室排水孔進來的，現在我們也將洞堵住。

影片在網上瘋傳，引來網民熱議，不少人都大呼恐怖，「根本是地獄」、「這是殺蟲劑廣告嗎？」、「你媽媽平時在廚房養蟑螂？」。

3大天然方法趕絕小強

曱甴等害蟲不時出沒，令人相當頭痕。不過，殺曱甴唔洗用劍嘅，綠人工作室創辦人陳佩貞曾向TOPick分享，對付曱甴的3大天然方法：

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責任編輯：羅嘉欣