【疫苗接種】袁國勇指本港現階段有機會「清零」　早前皮下注射復必泰已產生抗體

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇形容現時已進入有機會「清零」階段。

本港新冠疫苗接種計劃已一個月，近日疫情亦有見回落，消息指今日(27日)新增約6宗確診個案，均屬輸入個案。港大微生物學系講座教授袁國勇形容現時已進入有機會「清零」階段，如持續14至28日本地零確診，基本上本港再不會出現病例，呼籲市民盡快接種疫苗，予社會回復正常。

港大微生物學系講座教授袁國勇早前接受首劑BioNTech「復必泰」疫苗皮內注射，他今日視察北角GO24 Fitness後表示，自己接種疫苗後檢驗顯示已產生抗體：

另一個同事肌肉注射(新冠疫苗後產生抗體)低我好多，但他後生過我廿多年，我都好開心搵自己做到實驗﹗

他形容，皮內注射是非常痛的經歷，不是要鼓勵市民皮內注射疫苗，只是呼籲市民不用怕接種疫苗，自己下周五將接種第二劑，希望屆時有得打，相信抗體產生的反應不錯；又指即使兩劑接種時間逾42日，亦應沒有問題，惟如逾3、4個月接種就不太好，又呼籲市民無需太擔心。

衞生防護中心總監林文健補充，即使如逾42日，亦可盡快補打第二劑，無需補打第一針；強調現時正與復星及BioNTech藥廠密切嘍進調查結果，暫時未見與安全性有關，只為瓶身問題，不涉疫苗效能問題。

對於現時疫情漸趨回落，袁國勇形容現時正進入「清零」階段，惟是否有空間可放寬防疫措施仍需小心，如持續14至28日本地零確診，加上不准予外人入境，基本上本港再不會出現病例，又指現時衞生防護中心控疫非常有戰略性，一有病例就會展開調查。

他提到，即使戴上口罩可過濾空氣逾90%，惟仍可有5%至10%的微粒噴出，以平時呼吸每分鐘6公升空氣，當做劇烈運動時可增6至8倍，非常劇烈運動時更可增至百公升空氣空氣量，提醒過往爆疫都是源於不戴口罩的活動。

袁國勇表示，健身中心屬高危地方之一，以第四波開首的跳舞群組，涉及不戴口罩活動，之後又有地盤工人將病毒帶入劏房，引發社區爆疫，繼而又到K11 Musea食肆群組，均屬不戴口罩的活動，即使於健身中心內有戴口罩，仍有機會透過口罩下面噴毒。

他指，下星期為復活節5日長假期，市民即使外出活動仍需做足防疫措施，盡量不要脫下口罩；又呼籲市民盡快接種疫苗，坦言如香港接種率低，其他國家亦有檮會不准港人入境，如出現任何症狀，亦需即時求醫。

他特別提到，不少年輕人或以為感染新冠肺炎後不會死，惟卻有年輕患者感染後失去嗅覺、味覺，即使大便亦聞不到，至4至6個月仍未恢復，港大正就此展開研究，探討如何為有關患者恢復嗅覺、味覺。

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記者：陳正怡