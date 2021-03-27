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【伙記辦大事】接捧《大步走》迎戰ViuTV台慶月　收視福將歐陽震華萬綺雯回歸救收視

娛樂 14:15 2021/03/27

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由歐陽震華及萬綺雯主演的《伙記辦大事》將接《大步走》播出。

TVB劇集《大步走》播出至今收視未如理想，為救收視就安排劇集《伙記辦大事》接檔播出。《伙記辦大事》由收視福將歐陽震華、美魔女萬綺雯、視帝馬德鐘主演，上位女神陳瀅，及受醉駕官司纏身的楊明也有份參演。

《伙記辦大事》有雙視帝陣容。（微博圖片）

TVB對台ViuTV於4月踏入5周年，推出連串節目賀台慶，而TVB亦將推出9個新綜藝節目迎戰。劇集方面，《愛美麗狂想曲》熱播，有女神李佳芯及暖男爸爸陳豪坐陣，另一時段劇集《大步走》播畢後，將由《伙記辦大事》接捧，以久違的歐陽震華、萬綺雯及馬德鐘組合吸觀眾。

今次《伙記辦大事》有收視福將歐陽震華坐陣，向來只要有他出演的劇集收視都會有所增長，連他曾為《愛回家之開心速遞》客串兩集也能取得當時同時段的突破收視。而他今次久違再與萬綺雯及馬德鐘合作，雙視帝的陣容也讓人非常期待。

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《伙記辦大事》有久未亮相的萬綺雯。（微博圖片）

《伙記辦大事》中，歐陽震華、賴慰玲，及楊明等都演交通警察。楊明去年8月就因涉醉駕被控3項罪名，「拒絕提供血液樣本作酒精測試」罪名不成立，而他亦推翻本已承認的「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」兩項罪名，案件現押後至5月11日審訊。

以往TVB藝人若惹官非，形象受損下都會被雪，但今次楊明的劇集就獲如常播出，有網民都擔心影響警隊形象。

《伙記辦大事》有官非纏身的楊明扮警察。（微博圖片）

劇中，歐陽震華與作為律師的馬德鐘是對立關係，一個為正義，一個為金錢，正邪對決。劇中並有大量震撼意外場面，令人期待。在感情線上，歐陽震華與萬綺雯做歡喜冤家，而視帝馬德鐘就與女神陳瀅就有段父女戀，當中不乏激吻場面，挑戰觀眾眼球。

待《伙記辦大事》播出之時，陳瀅便會同時在雙線劇集出現，絕對是當代力捧上位小花之一。

【大步走】曾因意外撞死助導茹素懺悔　王綺琴患血瘤勇敢跨過鬼門關

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同場加映：何遠東訪問

撰文 : TOPick 柴犬出動

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