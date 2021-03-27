【豬隊友】紙巾隨地亂扔鞋子散落四周 日本人妻IG「公審」老公無手尾惡行

▲ 日本人妻IG「公審」老公無手尾惡行。

相信令不少媽媽抓狂的是，家中有個沒有手尾的老公，隨地擺放物品，增加做家務的壓力。日本一名人妻，在IG上「公審」老公的無手尾的惡行，包括隨地扔紙巾，喝過的水杯隨手放置在沙發上，口罩隨處亂放等，意外引發媽媽們的共鳴，甚至有媽媽揚言要仿效「公審」豬隊友。

該名日本人妻開設IG賬戶gomi_sutero，她強調夫婦關係良好，只是對丈夫的生活習慣無法容忍，並指IG的賬戶會持續更新，直至丈夫學會把用過的廁紙扔進垃圾桶。

日本人妻分享的圖片畫面唯美，帶有無印的簡潔風，但「公審」卻在細節位，每張相片更附帶搞笑的備註。究竟這位丈夫沒有手尾的程度有多嚴重，以致激嬲太太被「公審」？

從人妻分享的圖片可見，沒有手尾的例子多不勝數，包括回家後鞋子散落四周，刷牙時牙膏擠到四處，廁紙用完後總是不換新的、隱形眼鏡藥水或護膚品用完後，總是不蓋上蓋子，甚至飲品只剩一口也放回雪櫃等。

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人妻的分享意外引發眾多太太的共鳴，很多媽媽都參與討論，紛紛列舉丈夫沒有手尾惡行，並指要仿效人妻開IG分享，以威逼丈夫改善自己的行為。也有人指出，人妻與丈夫的感情很多，雖然是惡行，也是夫婦生活中的調節劑。

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責任編輯：王明芳