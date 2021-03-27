【新冠肺炎】4個月以來首度本地「零確診」　6宗輸入個案來自印度菲律賓等地

▲ 本港近日新冠疫情有見回落。（經濟日報資料圖片）

本港今日(27日)新增6宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案，屬4個月以來首度錄得本地零感染，對上一次本地「零感染」已屬11月16日。衞生防護中心今日下午不設疫情記者會。

衞生防護中心公布，本港今日增6宗新冠肺炎個案，全部為輸入個案，至今本港個案累計11,446宗，包括11,445宗確診個案及一宗疑似個案。

今日新增的輸入個案如下：

第11,441宗：32歲男子，3月25日發病，從印度抵港

第11,442宗：34歲女子，3月24日發病，從印度抵港

第11,443宗：44歲男子，一直未有病徵，從菲律賓抵港

第11,444宗：28歲女子，一直未有病徵，從菲律賓抵港

第11,445宗：45歲男子，一直未有病徵，從巴基斯坦抵港

第11,446宗：36歲女子，3月17日發病，從印度抵港，入住荃灣香港遠東絲麗酒店

港大微生物學系講座教授袁國勇形容現時已進入有機會「清零」階段，如持續14至28日本地零確診，基本上本港再不會出現病例，呼籲市民盡快接種疫苗，予社會回復正常。詳情請見【下一頁】

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡