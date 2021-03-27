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九華徑燒烤場無牌經營遭食環署檢控　同場32名食客違限聚令亦遭罰款

社會 14:56 2021/03/27

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食環署昨晚(26日)聯同警方採取突擊行動，在葵青區九華徑打擊涉及無牌經營食物業的燒烤場。（經濟日報資料圖片）

食環署昨晚(26日)聯同警方採取突擊行動，在葵青區九華徑打擊涉及無牌經營食物業的燒烤場，及就餐飲業務處所《第599F章》(規例)展開執法行動，並拘捕2人涉嫌於兩個燒烤場內經營無牌食肆，檢取相關工具及共83公斤燒烤食品。

署方就《規例》向九華徑1名燒烤場負責人展開檢控程序，涉及餐飲處所內不得有多於四人同坐一桌的規定。而警方亦向32名違反第599G章限聚令的燒烤場顧客發出罰款通知書。食環署自今年1月至今向九華徑經營無牌食物業的燒烤場負責人共提出11宗檢控，包括6宗拘控。

發言人稱，署方會繼續採取嚴厲執法行動，打擊無牌食物業處所，任何人無牌經營食物業即屬違法，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月；若餐飲業務負責人違反《規例》，最高亦可被罰款5萬元及監禁6個月。

署方會繼續在全港各區餐飲處所加強巡查，並按需要與警方採取聯合行動，確保餐飲業務負責人及市民嚴格遵從相關規例。

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責任編輯：陳正怡

疫情 食物環境衞生署 限聚令 餐飲 燒烤

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