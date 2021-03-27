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【租置公屋】黃大仙30年樓齡公屋售$61萬　孝順港女猶疑不決應否買俾老豆住

親子 16:17 2021/03/27

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一名港女跟爸爸及嫲嫲住黃大仙30年樓齡公屋，該單位租置計劃售$61萬，她考慮應否買入。

得公屋得天下！輪候公屋是漫漫長路，不少人都半放棄。而在公共房屋政策中的租置計劃，至今依然有市民可用市值15折至18折平價購入所住公屋。一名即將畢業的港女與嫲嫲及爸爸同住，她心大心問網民「61萬公屋買唔買得過」，網民的建議是一面倒。

受惠租置計劃平買公屋

該名港女近日在連登討論區上以「61萬公屋買唔買得過？」為題發文，她與嫲嫲及爸爸同住，現時三人家庭住在黃大仙區公屋，公屋快要30年樓齡，單位是300幾呎兩房一廳。受惠於租置計劃，她們一家可以用低價約61萬元購入現時所住的公屋單位。

由於該女生即將踏入社會工作，嫲嫲年紀老邁，爸爸就快到退休年齡，其父一直無意要買入公屋，她很孝順，考慮為家人購入公屋。

我自己就快Grad（畢業），又覺得一直住緊呢個單位幾舒服，交通都方便，自己都有儲少少Cash（現金），不如早日搵到地方落腳，當買俾老豆住都好。

鑽石山鳳德邨的租置單位，於第二市場一向交投活躍，成交價屢創新高。（資料圖片）

租置計劃是房委會於1998年推出，之後，在2005/2006年推出第六期乙租置計劃後，政府已終止該計劃，而現居於租置屋邨的租戶仍可選擇購買其租住單位。這批公屋分布於全港39條屋邨，以市值15折至18折出售，售價低至14萬至126萬元不等。

網民一面倒支持買入

買樓不是買棵菜，樓主想徵詢更多人的意見作參考。網民一面倒支持她買入單位，表示「咁平！ 點解唔買？當租樓，仲要黃大仙靚位！」、「61萬梗係買，車位、劏房都買唔到」、「買完即賺幾球（數百萬元）」等。大家幫忙分析，道出買了公屋就屬資產，值過百萬，現時只是付多幾千蚊月供，是財富增值，不是負擔，如果遲些爸爸百年歸老，自己組織家庭就可以變賣，多一筆財富。

另有網民提出一些注意事項或分享看法，詳情可點擊以下圖片睇更多：

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責任編輯︰王明芳

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