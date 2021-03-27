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【疫苗接種】曾浩輝：本地及外國「溝針」研究屬初步方向　暫不建議「溝針」接種

社會 15:31 2021/03/27

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政府疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝表示，目前仍不建議「溝針」。（經濟日報資料圖片）

港大計劃招募市民混合接種兩種不同技術平台的疫苗作研究，政府疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝表示，目前仍不建議「溝針」，而本地及外國的確有涉及「溝針」的研究，強調只屬初步研究方向，以現時掌握的證據及資訊，現階段仍然認為接種同一品牌的疫苗較為穩妥。

對於本港接連出現接種疫苗後的死亡個案，曾浩輝重申現時專家已審視的個案，死因與接種疫苗都無直接關係，呼籲市民趁疫情較穩定，要盡早接種疫苗；又指無人可以保證幾個月後，會否出現新一波疫情，認為與其到時才「爭崩頭」、「一窩峰」預約，不如現在及早接種。

就復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗早前因批次出現瑕疵遭剎停接種計劃，至今仍未可恢復接種，曾浩輝解釋，臨床測試顯示，在接種第一劑復必泰疫苗後的42天內，接種第二劑都無問題，安排亦獲世衛組織認同，認為本港目前仍有彈性和空間「走棧」，相信已打第一針的市民，可以稍為延長打第二針的時間。 

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責任編輯：陳正怡

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