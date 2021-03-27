港府計劃以酒店賓館用作過渡性房屋　陳帆：下周將向業界簡介邀請參與

▲ 土瓜灣宋皇臺道過渡性房屋項目即將竣工。（擷自運房局長陳帆網誌）

運輸及房屋局局長陳帆今日(27日)發表網誌，提到去年行政長官將過渡性房屋單位的目標提升至1.5萬個，政府截至今年3月已覓得1.4萬個單位的土地，形容距離目標不遠，預計多個過渡性房屋項目將可於今明兩年陸續完工入伙；至於政府去年底開始籌備將酒店或賓館用作過渡性房屋的先導計劃，下周將與業界舉行網上簡介會。

陳帆表示，政府截至今年3月已覓得1.4萬個單位的土地，多個過渡性房屋項目將可於今明兩年陸續完工入伙，當中包括土瓜灣宋皇臺道、深水埗欽州街及長沙灣英華街等。 他指得到不少業主及相關政府部門支持，借出短期閒置土地作過渡性房屋項目，但於動工前須要完成法定程序和取得社區支持。

他以兩個坐落新界的較大型過渡性房屋項目為例，包括錦田江夏圍及元朗東頭「同心村」，政府需要待城規會批出臨時規劃許可申請，並向屋宇署呈交圖則後才可動工。

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責任編輯：陳正怡