【公關災難】TVB記招醜化姜濤「打到你變薑蓉」　馮盈盈林盛斌率先撲火道歉

▲ TVB日前一場記招安排鄧智堅扮姜濤引起網民反感。

日前《開心大綜藝》記者會上，TVB安排藝員鄧智堅自稱「姜蓉」影射Mirror成員之一的姜濤，當中主持之一的馮盈盈、麥美恩和林盛斌疑似為效果而對「姜蓉」喊打，引起不少姜濤粉絲不滿，馮盈盈和阿Bob林盛斌更在IG承認失言。

▲ 鄧智堅扮姜濤被姜糖圍攻。（影片截圖）

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記者會上，鄧智堅唱出《蒙著嘴說愛你》歌詞，以及模仿姜濤在廣告中背急口令，動作十分奇呢。不知道是不是為了營造效果，麥美恩隨即衝出向鄧智堅表示「收聲」，馮盈盈也附和：「打到你變薑蓉！」，阿Bob也加了句：「噍佢！」

事件亦引起公關災難，不少網民留言表示：「酸到呢」、「尷尬癌末期」、「好差」，也有網民到鄧智堅IG留言指責。

▲ 馮盈盈自認姜糖打圓場（Instagram圖片）

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馮盈盈阿Bob撲火

受到輿論指責後，馮盈盈率先在IG自爆為姜糖，並配文：「呢個moment我要爆喇，其實我嘅真正身份係追星族，我一邊努力撲緊Mirror演唱會飛，一邊努力捍衛姜B喺我心目中嘅形象，嗰啲什麼姜蓉！？」



她更解釋自己對姜蓉喊打的原因，並指自己撲緊Mirror的演唱會門票。「就算再扮得幾盞鬼，就算再向我姜B致敬，就算香港人再多幽默感，都接受唔到囉今晚我實打多兩碗姜蓉撈飯食，咁先吞得落呢啖氣。無咩事嘅話我出番去撲飛有無人有多3張Mirror演唱會飛俾我？我助手同佢朋友都想睇」

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阿Bob緊接著也發文為自己在記者會上的言行道歉，：「收到各位嘅意見，亦明白大家嘅感受。如果我嘅行為同言論令到任何人唔開心，我衷心同各位講聲唔好意思，對唔住。」



他續指：「亦向姜濤同其他支持佢嘅朋友及粉絲表示，我為我一時衝口而出嘅不當說話令人有唔好嘅感受，感到十分抱歉，我亦會好好檢討我日後嘅言行。」

同場加映：姜濤訪問

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