【低俗婚鬧】新娘婚禮上被男證婚人擁抱強吻 新郎無視太太反抗無動於衷圍觀傻笑

▲ 新娘被當中強吻。

婚禮一生人一次，沒有人想發生不愉快的事情，但內地卻屢屢出現婚鬧。內地微博最近流傳一條婚鬧影片，一對新人正進行中式結婚儀式，身穿黃黑色外套的證婚人突然攬住新娘強吻，新娘不停掙扎，但新郎目睹過程卻無動於衷，只是站在原地傻笑，反應令人大感驚訝。

擁有755萬粉絲的微博用戶「裝逼翻車現場」，近日上傳15秒的影片，引起網民熱議。影片中，一對身穿中式禮物的新人在進行結婚儀式，一名身穿黃黑色外套的男證婚人，先後用手壓下新郎及新娘的頭，安排二人夫妻進行對拜。

豈料二人對拜完畢後，該名證婚人出人意料地強吻新娘，新娘被其突如其來的舉動嚇壞，不斷掙扎希望能逃離魔掌，但證婚人卻緊緊擁抱新娘繼續強吻，最後要現場的親友介入，將證婚人拉開才結束新娘被強吻的鬧劇。

令人意外的是，新郎及很多親友團目睹全過程，都沒有出手阻止，新郎更臉帶微笑在站在原地看熱鬧，任由自己的妻子被戲弄，直至混亂過後才上前關心新娘，新娘被強吻後連忙整理混亂的頭髮。

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影片只有短短15秒，暫時未知事件發生在甚麼地方，但卻引發網民的熱議，短短數日已有超過數十萬次觀看，網民紛紛留言批評這樣的婚鬧實在過份低俗，更批評新郎的反應。

責任編輯：王明芳