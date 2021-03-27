【新冠疫苗】港府正研調整防疫措施及商討出行安排　鼓勵更多市民盡早接種

▲ 行政長官林鄭月娥指，正研調整防疫措施及商討出行安排，鼓勵更多市民盡早接種。（經濟日報資料圖片）

新冠疫苗接種計劃展開至今已一個月，接種率為16歲以上人士的6.6%，行政長官林鄭月娥形容以現時接種率，或需一段頗長時間才可達標，當局正研當達到一定市民接種疫苗，或可調整社交距離措施，亦與其他地區商討為已接種者提供出行上的方便。

行政長官林鄭月娥發表每月抗疫報告，提到近日因應少量復必泰疫苗有包裝瑕疵，雖不影響疫苗安全，但當局已應藥廠要求暫停為市民接種復必泰疫苗，反映當局十分謹慎，亦以市民健康為首要考慮。就有關接種第二劑復必泰疫苗的安排，政府會盡快公布。

她指，至昨晚已有43萬人接種至少第一劑疫苗，佔合資格接種的16歲或以上人士6.6%，惟以現時的接種率，恐怕要一段頗長時間方能達成群體免疫的目標；為鼓勵更多市民盡早接種，當局正研究若達一定數目市民接種後，是否可進一步調整社交距離措施，亦會與其他地區商討，是否可以互相為已接種疫苗的旅客，提供一些出行上的方便。

林鄭月娥表示，近月疫情反覆，先後出現食肆及健身室群組，令確診個案數字在過去一個月出現兩個「小高峰」，又引述港大團隊分析，有關個案應只是第四波疫情的延續，相信並無輸入個案，特別是變種的病毒株流入社區；強調政府快速、密集地檢測和追蹤緊密接觸者，成功在短時期內遏止疫情蔓延。

她又以健身室群組為例，當局平均每名患者找出10名緊密接觸者，比起以往只找出2至3名緊密接觸者，成效大幅提升；不過坩言第四波疫情持續接近4個月，明顯較以往更難遏止，即使已經要求很多處所的員工定期檢測，但不能排除有人會在兩次檢測中間感染。

對於過去一個月有部分國際媒體對本港檢疫安排提出質疑，她強調特區政府所有防控疫情工作都是依法辦事，一視同仁，以公共衞生為首要考慮。

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責任編輯：陳正怡