【Staycation】退房翌日被酒店以弄污地氈索償3千　港女發片自辯：入住時已有污漬

▲ 退房翌日被酒店以弄污地氈索償3千，港女以影片證清白，指入住時已有污漬。

疫情持續，未能到海外旅遊之際，不少人會去酒店staycation。近日有港女分享入住本港星級酒店的不快經歷，指退房後32小時收到酒店電郵，指她弄污房內地氈，要求賠償$3000，但事主堅稱Check in入房時已見到污漬，令她相當無奈。



事主在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，指3月16日與男朋友入住本港一間五星級酒店，並於3月17日下午3時退房，豈料18日晚上，即相隔約32小時，收到酒店電郵通知，指他們弄污房內浴室前的地氈，要求賠償$3000，酒店又指由於未能以電話聯絡事主，於是改發電郵。

事主立即致電酒店了解，酒店負責經歷用訊息發了涉事地氈相片給事主，從相中可見，地氈上有一條彎曲、幼長的痕漬。事主回覆對方指，原本以為只是地氈的花紋，Check in入房時已經見到，但當時不以為意，加上為免麻煩到前台和客房部職員，故沒有提出轉房。

可能我大鄉里出城啦，我都驚打去前台佢話我聽係花紋黎，因為條痕又唔係紅色又唔係綠色，肉眼睇同地氈有啲似只係深啲啲。

事主於是將當日入房後所拍攝的Room Tour影片發給酒店，以證明清白，「雖然唔明顯，但係都隱約見到浴室前有條痕」，但由於影片用了相片濾鏡App拍攝，酒店要求她傳送一條沒有使用濾鏡的影片。奈何事主無辦法還原影片，只能找朋友幫忙調較亮度。

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事主表示，本來希望酒店能在2、3日內搞清楚事件並給予回覆，但酒店要麼對她的訊息已讀不回，要麼通知她仍在清潔地氈。

好似都唔想安撫個客嘅情緒。佢哋嘅態度係比我覺得想成件事就咁不了了之，得我一個好努力咁還自己清白，我已經覺得好委屈好想喊。

其後，事主在3月22日致電酒店經理，對方表示地毯仍在清潔當中，之前已經找了2間清潔公司，也無法清理污漬。事主反問：

由頭到尾得2個成年人係房度又冇帶寵物去，我哋2個究竟用咩方法可以整到條痕咁深，令到兩間清潔公司都清唔走嗰條痕，你哋要搵第三間清潔公司清呢？

事主又不滿酒店一直要求她提供沒有濾鏡效果的影片，表示：

咁我入房係咪一定要拍片？一定要用原相機拍片？如果要我拍片證明自己冇整污糟間房應該係我check-in之前同我講定。咁如果其他客入住冇拍片咪硬食咗個3千蚊？

酒店回應指，事主入住前後都無人入住過該房間，而事主當日離開房間時，有3名職員入房清潔，其中一個是監督。事主認為，假如房間內難以清潔的痕跡，身為五星級酒店的工作人員，無可能察覺不了。

貼文引起熱議，不少網民紛紛留言，「原來買樓要驗樓，住酒店都要驗房」、「checkout咁耐先黎話有問題，其實無可能證明到係樓主整污漕」、「叫酒店俾返條冇痕跡嘅片你，證明你入住前係冇呢條痕」。

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責任編輯：羅嘉欣