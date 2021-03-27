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【談婚論嫁】女友嫌棄男友無樓拒絕求婚　要求未來老爺奶奶俾首期置業

親子 18:42 2021/03/27

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一名台灣女生嫌棄男友無樓不答允求婚，要求未來老爺奶奶俾首期置業。

情侶到談婚論嫁的地步，雙方都會考慮規劃將來，包括住屋問題。台灣一名男生近日向女友求婚，女友開出的條件就是不買樓就不結婚，她更將此事及自己的堅持在網絡分享，高呼不可能去別人屋企做免費家事，要求男方父母贊助買樓支付首期。她的言論引起熱議。

嫌棄男友無樓不願嫁

該名台灣女生近日向facebook專頁《靠北婚姻2.0》投稿，像是隔空向男友投訴，嫌棄他無樓拒絕求婚：

不買房我不可能答應求婚，我是不可能進去你家，做免費勞力，去做每天做不完的家事，我也是人生父母養的。

似乎她計劃婚後做全職家庭主婦，預想自己每天都有做不完的家務，直言婚後不要做免費工人，自己是爸媽的寶貝女兒，不會「隨隨便便」嫁人。她希望有自己的物業新樓，像朋友結婚都是住新屋，要求男方父母贊助買樓俾首期，甚至未來老爺奶奶直接送樓給她，不用繳房貸。

現在時代不同了，現在結婚的前提就是男方要先有房。

網民勸她不要嫁

她的言論嚇怕不少網民，斥責她太天真不現實，直接勸她不要嫁，指出自己住也要每天做家事，除非請打掃阿姨或工人。事實上，有網民指出現在台灣樓價很多都要1千萬台幣（約272萬港元）以上，家是兩個人共同付出經營，許多夫妻一起供樓。更多網民留言如下：

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責任編輯︰王明芳

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