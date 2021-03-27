【復必泰疫苗】復星初步未發現疫苗封裝到使用過程有問題　不排除長途運輸環境所致

▲ 復星初步調查未發現疫苗封裝到使用過程有問題，不排除長途運輸環境所致。（經濟日報資料圖片）

復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗早前因批次出現瑕疵，港府須暫停有關復必泰接種計劃，至今仍未可恢復接種。港府今日(27日)接獲復星提交的初步調查結果，並未發現疫苗由封裝到使用的過程中，有任何可能造成相關包裝瑕疵的顯著系統性因素。

當局稱，現階段調查結果不排除有關情況是由長途運輸過程中環境因素所引致；綜合調查所得數據，相信出現有關情況並非與冷鏈及物流管理有關。至於其餘已抵港的疫苗，經隨機抽樣測試包裝完整的疫苗藥瓶，亦並未發現疫苗滲漏的問題。

根據初步調查結果，復星與德國藥廠BioNTech認為沒有證據顯示已抵港的復必泰疫苗（批次210102及210104）存在安全風險，已接種復必泰疫苗的市民無需擔心，後續調查工作主要以查證相關疫苗批次並無任何固有特性問題而可繼續安全使用為目標。

政府正與復星和德國藥廠BioNTech積極跟進，爭取於一周內完成調查程序，並會與供應商就餘下疫苗供應保持密切聯繫，確保本港疫苗接種計劃能夠持續。



發言人稱，政府會以安全為大前提，務求盡早恢復為市民接種復必泰疫苗，保障公共衞生和市民健康。

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責任編輯：陳正怡