【林二汶演唱會】今年紅館重開首個演出 林二汶選定盧凱彤生忌以歌悼念

at 17 成員林二汶出道20年，今年獲「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，隨即「找數」宣布今晚於紅館舉行一連兩場《The Beginning of Faith》演唱會，亦是今年疫情下首位在紅館開騷的女歌手。原來今日（3月27日）是拍檔盧凱彤的35歲生忌，二汶選今晚開騷，別有意義。

一連兩場的林二汶《The Beginning of Faith Live》演唱會於昨晚於紅館開鑼，是次除了是二汶入行廿年以來首個個人演出，更是疫情底下本年度的第一個紅館演唱會，意義重大。

▲ 二汶穿上長裙出場。（攝影：陳心怡）

【林二汶演唱會】二汶不會為演唱會修身 坦言每日都心裡都有盧凱彤

林二汶於去年奪得「叱咤樂壇我最喜愛女歌手」，年初立即「找數」宣佈於3月27日舉行入行廿年來首個紅館個人演唱會，門票劃一票價$680，更是她的首個四面台演出。

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疫情關係，紅館場外每個出入口均有保安員看守，觀眾需要出示門票方能進入指定範圍，入場人士可選擇掃描安心出行二維碼，或填寫登記表。由於登記需時，大會已提醒觀眾盡早到場準備。

現場紀念品攤檔有售二汶造型的公仔以及環保袋。有粉絲自備彩虹旗於場外派發。

演唱會約8:35開場，二汶在360度升降旋轉台出場，一連唱出《再聚》和《驚人》《北京道落雪了》。

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Ellen 35歲忌辰

二汶選在今日開騷，有其特別含意，因今日亦是at17已故成員盧凱彤（Ellen）35歲生忌。Ellen離世兩年多，不少歌迷依然十分掛念，今日起便已在Ellen個人IG以及facebook專頁留言「好掛住你」並祝Ellen「生日快樂」。

另外，每有演唱會便會加開特別班次的九巴，昨晚在官方Facebook，以二汶歌曲《最後的信仰》歌詞「無論鐵路會崩壞，方向未會被活埋」，以及盧凱彤《荒原》中「緊抱著便去到終端」歌詞加入在通告，二汶亦有轉載，並留言「多謝」、「寫得咁有心，係愛呀~~~」

記者：陳心怡、鄭嘉瑤