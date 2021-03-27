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【姜蓉事件】姜濤花姐大方不介意被惡搞　MIRROR演唱會宣布加開兩場

娛樂 19:25 2021/03/27

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花姐與姜濤未有把「姜蓉事件」放在心上。

日前TVB在《開心大綜藝》記者會上，安排鄧智堅扮影射姜濤的「姜蓉」，在會上被當中主持麥美恩、馮盈盈、林盛斌（阿Bob）喊打，由此引起不少姜濤粉絲不滿。事後，馮盈盈和林盛斌分別在個人IG道歉。

今日（3月27日），MIRROR一眾成員為他們的演唱會開記招，姜濤會表示知道「姜蓉」事件，並稱不用道歉：「沒覺得難受，也不覺得事件有不尊重成分。」

【公關災難】TVB記招醜化姜濤「打到你變薑蓉」　馮盈盈林盛斌率先撲火道歉

鄧智堅在TVB扮姜濤被姜糖圍攻。（影片截圖）

姜濤向阿Bob致歉

同時姜濤大方稱：「藝人表演都是為令大家開心，用輕鬆心態去看吧。相反，我很開心大家認識我。」姜濤稱或部份粉絲反應較激動，令到阿Bob要公開道歉，反而令他不好意思，更要代粉絲道歉。

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）打圓場半開玩笑說︰「我們其餘11位隊友最不開心！有人扮姜濤、扮花姐（黃慧君），卻沒扮我們，叻仔才有人扮。」

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花姐望MIRROR上《勁歌》

至於經理人花姐表示有看過扮「姜蓉」的片段，覺得只是純粹惹笑︰「藝人以諷刺形式搞笑是平常事，而姜濤粉絲愛惜偶像，但我只覺得是搞笑，大家不用緊張。」

她又指，知道阿Bob一向很愛護後輩，將來碰面，她會向阿Bob講不好意思。」

MIRROR經理人花姐。

花姐稱，其實TVB與ViuTV有更多互動是好事，本身是TVB《勁歌金曲》出身的她更笑言，望有朝一日MIRROR能參與《勁歌金曲》頒獎禮。

另外，在今日的記者會上，MIRROR宣布在5月6王8日假九展Star Hall舉的行成軍兩周年演唱會，因門票火速售罄，決定加開9及10日兩場次，他們同時呼籲歌迷不要買黃牛飛。

同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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