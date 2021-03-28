【林二汶演唱會】叱咤樂壇我最喜愛男女歌手紅館合唱　林二汶拖姜濤出場：中女歌手的福利

一連兩場的at 17成員林二汶《The Beginning of Faith Live》演唱會昨晚（27日）於紅館開鑼，是次除了是二汶入行廿年以來首個個人演出，更是疫情下本年度的第一個紅館演唱會，意義重大。

去年奪得「叱咤樂壇我最喜愛女歌手」的林二汶邀來「叱咤樂壇我最喜愛男歌手」姜濤擔任嘉賓，二人拖手出場，令全場氣氛興奮。

【林二汶演唱會】今年紅館重開首個演出 林二汶選定盧凱彤生忌以歌悼念

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二汶拖着姜濤笑言：「這就是中女歌手的福利，博這些小鮮肉的懵，你看看台下的姐姐們多麼羨慕我！」

她又謂：「如果我有少少遠見，我是能『生得佢出』！但我選擇了入行，沒有生仔，所以我沒做到他的媽媽。不過我們相隔兩個十年，但是在同一個時間獲得一個大家送給我們的獎，很多謝你們。」

▲ （陳心怡、鄭嘉瑤 攝）

談起二人日前綵排的趣事，當時姜濤問二汶會否感到緊張，又問對方人生中最喜歡哪首歌。

她說：「突然被他問及人生，我也不知如何回答，我便回應他很多歌都喜歡，很難選擇。」姜B則謂：「是啊，真的很多首歌都喜歡。」

二汶又笑言要給姜濤30秒時間讚她，姜濤說：「多謝二汶請我來當嘉賓，二汶很美！」

二人合唱了《蒙着嘴說愛你》和《非常夏日》。

姜濤於社交平台寫道：

@lam2 感謝您的邀請❤️ Like a dream #thebeginningoffaithlive #非常夏日 #紅館

記者：陳心怡、鄭嘉瑤