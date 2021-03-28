張建宗指接種疫苗是抗疫重中之重　呼籲市民盡早接種

▲ 政務司司長張建宗呼籲市民復活節假期防疫不要鬆懈。（資料圖片）

本港昨日錄得本地個案零確診，政務司司長張建宗表示，接種疫苗是抗疫的重中之重，呼籲市民護己護人盡早參與疫苗接種計劃；另呼籲市民復活節假期間不能鬆懈，要嚴守社交距離措施。

張建宗今日（28日）發表最新網誌，指目前疫情雖然緩和，但絕不能鬆懈，尤其是在復活節假期間，更要提高警覺，嚴守社交距離措施。此外，接種疫苗是抗疫的重中之重，呼籲市民護己護人，毫不猶疑地盡早參與疫苗接種計劃。

此外，他提到新冠疫情對環球及本地經濟均造成前所未見的衝擊。儘管外貿環境在內地經濟迅速復元的帶動下好轉，加上金融市場活動暢旺，令本港經濟部分環節開始改善，但不少面向消費者的行業的經營狀況仍然困難。

勞工市場在2020年12月至2021年2月繼續受壓，但情況在期內較後時間隨着疫情改善已趨向穩定。經季節性調整後失業率上升至7.2%，是2004 年以來最高。青少年失業情況值得關注，15至24歲人士的失業率高達15.6%，失業人數35,500人。失業青年中，應屆畢業生約佔10,400人。他表示，只要疫情受控，經濟活動有望進一步恢復動力。隨着開展疫苗接種，疫情威脅冀逐步減退，有助紓緩勞工市場的壓力。

他又說，為紓緩失業情況，政府較早前已在防疫抗疫基金預留66億元，在兩年內於公營及私營機構創造約30,000個有時限職位。截至今年2月底，已開設約31,000個職位，當中超過18,000個已入職，餘下約13,000個職位的招聘工作已展開或於短期內展開。

他認為，香港青年人可以把目光放得更遠，從粵港澳大灣區的發展中尋找新機遇，大灣區不但為香港未來經濟發展提供新動力，亦是香港疫情後恢復經濟的重要機遇所在，鼓勵青年人登高望遠，融入大灣區，在更大的舞台上發揮所長，好好把握這機遇。

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責任編輯：郭詩詩