【震撼帳單】港媽10歲仔手機用多五千多元數據不想埋單 網民：小朋友用就大晒？

小朋友用手機，家長要份外留意數據收費，不然隨時收到震撼帳單。有港媽在網上求救，指其10歲小朋友不小心用手機額外數據，被電訊商3香港追討$5000多元，向網民求助，查詢應該如何處理。

不過有關帖文似乎不被其他網民同情，留言幾乎着港媽找數。網民稱﹕「真係好好笑，小朋友用就大晒？」、「責任在家長，當然要負責費用。自己不管束小朋友睇youtube，又不設置wifi，唔通要電訊公司埋單？」、「都要找數，始終係用左」。

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家長可以App管理孩子手機數據用量

不過，小孩子容易因缺乏自制能力，過度使用手機上網，甚至瀏覽一些不適合他們的資訊，數據用量都非常重要。有電訊商提供「全家享計劃」設有數據分配功能，用戶可透過手機App，按照不同家庭成員需要，自由分配數據。服務尤其適合家長使用，透過管理子女的數據，助他們培養良好的手機使用習慣，避免過度上網。

到子女放暑假想放寬限制，家長隨時可在App內加大子女的數據用量，新的設定會即時生效，靈活方便。

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責任編輯︰王明芳