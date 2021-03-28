【新冠疫苗】許樹昌料疫苗抗體最少可維持一年　呼籲市民盡快接種

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗早前因批次出現瑕疵，港府須暫停有關復必泰接種計劃。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信今次的事件屬個別問題，因復必泰疫苗需要解凍及稀釋，與其他疫苗不一樣，又認為其他疫苗出現類似的問題機會很微。

復必泰疫苗早前因批次出現瑕疵而須暫停接種。許樹昌今早出席一個電視節目時表示，經初步調查，出現樽蓋有瑕疵的復必泰疫苗在包裝、儲存及解凍程序上都沒有問題，懷疑是在飛行過程中，因為氣壓而令樽蓋變形，若德國調查後證實該批貨沒有品質問題，本港會繼續使用，但如果證實品質問題就會送一批新的貨。他相信今次只是個別問題，其他疫苗出現同類狀況的機會很微。

他希望復必泰疫苗的問題可以盡快解決，在未來一周可以盡快開打第二針。他強調復必泰疫苗最多可相隔42日打針，故市民不用擔心；而已取消打第二針的市民會被安排優先接種，另會開放多接種中心，讓市民盡快打第二針。

許樹昌表示中大正招攬市民參與臨床研究測試抗體，研究時會要求市民在打針前會先抽血，再在打第二針後的第1、6、12、24、36個月測驗其體內抗體，惟研究仍需更長時間，暫未知結果。不過，他稱在自然感染之下，抗體水平可以維持6至9個月，甚至更長時間，參考外國數據已打針的市民其抗體水平或比曾染疫患者高，相信抗體最少可以維持一年。

新冠疫苗去年才面世，未知抗體可以維持幾耐，不過相信不會少於一年。

至於港府應否急於購入第四款疫苗，許樹昌表示要視乎變種病毒的流行程度及疫苗應付變種病毒的功效，而負責購買疫苗的官員會密切留意有關臨床數據。他又指，得知有部分藥廠正製造第二代疫苗，惟相信未來半年才會有數據，認為本港購入的兩款疫苗都可以應付到變種病毒，呼籲市民千萬不要等其他疫苗。

問及港府應否再放寬打針年齡至16歲以下，許樹昌指現時的疫苗數據全是16歲或18歲以上人時作研究，得知有部分疫苗廠現正開始研究16歲以下人士接種疫苗的數據，相信相信未來3至4個月會有數據，屆時可得哪款疫苗較適合16歲以下小朋友接種。

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記者：郭詩詩