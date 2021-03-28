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【未來外母】拍拖9個月被女友母親索家用「報恩」　港男惆悵：畀$2000好唔好？

休閒消費 11:58 2021/03/28

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

月入2.2萬港男拍拖9個月，被女友媽索家用「報恩」。

出社會工作後，子女給父母家用很正常的事。不過近日就有港男在討論區發文，指與女友拍拖9個月，女友媽媽就主動要求「畀家用」，以報答養女之恩。由於是第1次拍拖，港男對此感到疑惑，欲網上發文求助，甚至提到應否給2000元家用。

港男於香港討論區發文，指與女友拍拖9個月，最近女友媽媽向女友提到，他收入不低，應該要交一點家用，因為女友在單親家庭長大，自小由媽媽一手養大：

Auntie認為個女佢辛苦養大（佢地單親的） ，現在將個女交左俾我，理應要報答下佢。

對此，女友則表示因為一家人自小都「捱窮」，如男朋友可以幫到媽媽是好事。

港男為此感到煩惱，指自己月入2.2萬，現時人工的三分之一會給自己父母，三分之一儲蓄、三分之一用於日常開支。由於他出社會工作後是第一次拍拖，故他不知道給「未來外母」家用是否正常，又表示：「如果真係要拒絕，唔知點拒絕好。」

完全唔知交家用畀另一半屋企人係咪大家都會咁做。如果我真係交家用畀佢媽咪我應該交幾多好？ 畀2000蚊好唔好？

帖文引起網民熱議，網民均認為二人尚未結婚，港男就不應該給女友的媽媽家用：

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責任編輯：羅嘉欣

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