【意外懷孕】22歲學生意外懷孕4個月 怕恢復面授課堂大住肚返學

▲ 一名22歲學生昨日在網上討論區發文，指自己懷孕4個月，怕恢復面授課堂後要「大住個肚返學」。

意外懷孕令人措手不及，一名22歲學生昨日在網上討論區「Dcard」發文，指自己現時就讀大四，早前意外懷孕4個月，害怕大學恢復面授課堂時要「大住個肚返學」，感到不安。

樓主在文中指出，自己早於21歲結婚，婚後意外懷孕，現懷胎4個月。她指原本沒打算做年輕媽媽，「後尾就唔小心有咗都冇計，其實係諗住生落嚟，都冇諗住落咗佢」。

她指現時不少課堂仍以網上形式授課，害怕疫情穩定之後，恢復面授課堂，「都唔知大住個肚返學點算」。她指目前為止穿鬆身衣服尚可掩飾，可是夏天將至，「着少好多衫，就會好見肚」，於是發文詢問網民意見。

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網民：不需要在意別人目光

帖文引來網民討論，不少網民指見到同學懷孕會感到驚訝，但「之後會冇乜嘢」，認為樓主不需要在意別人目光，最重要保持心境開朗。有網民表示，之前見到同學「大咗肚」，全班都沒有異樣目光，反而為同學感到高興，期待BB出世。

有過來人則表示，自己在懷孕期間向大學申請「Gap year」，休息一年，調理身體及照顧小朋友。有網民指懷孕容易有情緒問題，亦會消耗體力，建議樓主考慮休學，安心養胎。

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責任編輯︰王明芳