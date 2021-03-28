去年本港輪候資助護養院宿位平均時間增1個月　羅致光指院舍完成興建速度追不上需求

▲ 勞工及福利局長羅致光

勞工及福利局長羅致光發表網誌，指本港輪候資助安老院合約院舍宿位的人數，已由2019年高峰期的41,011人，減少8.5%，至去年底的37,525人，平均輪候時間亦由24個月減少至21個月，但輪候資助護養院宿位的平均時間卻由25個月增加至26個月。羅致光指，前者的減少明顯是由於增加買位的力度，而後者的增加是合約院舍在過往兩年的完成興建速度，追不上需求的增加，形容「追落後仍未成功，仍需努力」。

羅致光又指，輪候社區照顧服務的人數，亦由2019年高峰大幅回落五成，輪候時間由平均21個月下降至12個月，承認輪候時間仍需一年是十分不理想，同樣反映「追落後仍未成功，仍需努力」。他解釋，福利設施由規劃至興建需時5至8年，追落後不能一蹴即就，向市場購買服務亦要考慮市場的消化能力及服務質素，要按部就班，並需要考慮勞動市場的人手供應問題。他指出，雖然本港的「高齡海嘯」尚未到達，但新增福利設施是逆水行舟，不進則退。

至於去年在輪候資助安老院舍期間去世的長者，羅致光表示，有7,024人，死亡率是17.9%，較前年微升0.6百分點。

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責任編輯：陳麗娜