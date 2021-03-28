【顛倒人生】男子患罕見病天生頭顱倒轉　衝破活不過24小時命運成勵志演說家

▲ 男子患罕見病天生頭顱倒轉。

在顛倒的世界生活會是如何？巴西一名男子因患有罕見病，天生頭顱「倒轉」，而且四肢萎縮、無法站立，全身只能靠背部的力量支撐。出生時醫生曾指他無法活過24小時，但現在他已經44歲，沒向命運低頭。

▲ Claudio Vieira de Oliveira天生頭顱向後反折朝下。

據《G1》報導，巴西男子Claudio Vieira de Oliveira患有先天性多發性關節攣縮症，天生頭顱向後反折朝下，四肢也嚴重萎縮，無法站立，雙手只能放在胸口前。一出生時曾被醫生指活不過24小時。

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不過，Claudio Vieira de Oliveira奇蹟地存活，日常呼吸、進食、喝水等，都沒有受到影響。他自7歲便一直跪在地上，但他仍努力學習，由媽媽教他讀書寫字。

▲ Claudio Vieira de Oliveira在他人陪同下可以玩水上活動。

我沒有遇到困難，我的生活很正常。

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自2000年，他更成為勵志演說家，出了自傳、DVD、四處演講，又會參加基督教兒童教育志願服務，幫助弱勢兒童。

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他提到，近日巴西疫情嚴峻，他非常害怕這個病毒，所以要付出雙倍謹慎來保護自己。他已隔離1年多，只有必要時刻才會出門。他期望疫情緩和後可在4月重新開始演講：「我還想繼續演講，而且要多活很多年。」

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責任編輯：羅嘉欣