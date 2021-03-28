【林二汶演唱會】身穿婆婆編織物憶述最後對話　林二汶：面對生離死別永遠唔會準備好

at 17成員林二汶的首場《The Beginning of Faith Live》演唱會昨晚（27日）於紅館舉行，林二汶於台上獻唱一曲《搖到外婆橋》給天上的婆婆，她又談到跟婆婆說的最後一句話，場面感人。

林二汶的演唱會主題為編織物，其身上的服裝也配合主題，更有婆婆親手編織的頸巾及紅裙，就如婆婆在場相伴她開騷。

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林二汶將《搖到外婆橋》送給天上的婆婆，她唱畢後分享指收到紅館確認日期那天就是婆婆入院當天。她感慨指：「最後一句跟婆婆的說話：『你個孫真的開紅館了。她很叻，你不用擔心。』

她又說：「其實面對生離死別，無論你做得多好，你都不會準備好，你永遠不會準備好。」

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▲ （陳心怡、鄭嘉瑤 攝）

二汶整晚只換了兩套服裝，並呼應演唱會主題「編織物」。

其身上的服裝原來婆婆也有份編織，「頸巾是婆婆織的。紅裙也是婆婆織的，除了我以外，家中數位親戚如表姐也曾穿著過。」

記者：陳心怡、鄭嘉瑤