【新冠肺炎】許樹昌指專家正構思推「旅遊護照」　料期限設定為6個月有效

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

本港抗疫至今至逾一年，近日疫情似是稍有緩和，消息指本港今日僅新增一宗輸入個案，另錄得一宗初步確診源頭不明個案，即連續兩日本地「零確診」。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港專家正開始思考推出「旅遊護照」的問題，如推出時會先將期限設定為6個月有效，惟在出發前及到步後仍需作檢測，如結果呈陰性料可免受檢疫。

許樹昌料疫苗抗體最少可以維持一年，詳情即看：【下一頁】

許樹昌今日（28日）接受電視節目訪問時，指出本港與其他國家的旅遊氣泡仍在討論當中，稍後會有公布，但強調前題是香港的疫情要受控，如果疫苗接種率高，相信成數更高。

被問到接種疫苗後是否可以去旅行，他表示世界衞生組織因不知道疫苗抗體可以維持多久，故不認同「世界護照」，惟他所知以色列正計劃中一個「旅遊護照」，有效為6個月，市民只要接種兩針後就可以外出旅遊。他表示本港專家們亦正思考有關問題，認為如正式推出，初期的有效為6個月是「比較穩陣」，直至得知抗體可維持更長時間後可再作調整，不過他提醒市民如想外出旅行，要再打針後兩星期才出發，

如果你想去旅行，在打完兩針之後再等多兩星期才出發，因抗體水平在打針後兩星期會較穩定。

他又指，由於變種病毒的出現，所有國家都需要把關，因此在出發前及到步後仍需作檢測，但相信如果結果呈陰性可以免受檢疫。

至於本港是否可以很快與內地通關，許樹昌表示內地會對本港的疫情有要求，又呼籲康復者不要太快往返內地，因過去有19宗個案是康復者返回內地後發現樣本呈陽性而需要於當地留醫，

發病後病毒會持續陽性35天，建議康復者在出院後等6星期再返回內地！

問及本港的檢疫安排會否有所調整，他表示由去年12月開始21天檢疫安排後，共找出400宗輸入確診個案，當中有6成是在機場找出，惟仍有一成個案是在14天後才發病，因此認為21天檢疫安排是有效的，不過他建議可以將國家分為高低風險地區，如澳洲紐西蘭等低風險地區就不需要做21日檢疫，又鼓勵外國人接種疫苗，

如果旅客屬高風險地區，又沒有打疫苗就可能要維持21日天檢疫安排。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加



實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩