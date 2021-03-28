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【恐怖情人】24歲辣妹比堅尼鬆脫不慎走光　火爆男友斥故意露胸毆打致死

親子 14:32 2021/03/28

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巴西一名24歲女子遭男友虐打致死。

巴西日前發生駭人兇殺案，一名24歲女子與男友一同出席泳池派對，跳下水時比堅尼鬆脫，不慎走光，只能用雙手遮掩胸部。男友目睹意外，斥責她故意露胸，在派對上動手打女友。兩人回家之後，男友怒氣仍未平息，繼續暴打女生致死。

暴打女友致死

據外媒報道，事件發生在3月18日，24歲女子Ana Paulo Coutinho與男友Nikolas Iori Maichon參與朋友舉辦的泳池派對。Ana跳下水時，比堅尼意外鬆脫，她只能以雙手遮掩胸部，並趕緊穿回比堅尼。男友見狀怒斥她故意走光，在派對揮拳暴打女友數分鐘。

Nikolas向朋友慌稱女友溺水，想送她到醫院，但其實是強行將女友拖上車載回家。兩人回家後，Nikolas怒氣仍未平息，繼續暴打女友致傷重昏迷，女友送院後證實死亡。Maichon得悉女友身亡後，馬上從醫院逃去。

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男方有家暴前科

在意外發生後，Nikolas曾致電女方家屬，指Ana因喝醉在泳池中遇溺，自己嘗試為她急救但不果。女方家屬立即趕到醫院，可是Nikolas已逃去。醫生檢查後指死者生前頭部受傷，死因有可疑。

家屬質疑Ana是被男友殺死，Ana的妹妹致電姐姐的朋友，得悉泳池派對的情況，確定姐姐走光後被Maichon襲擊，並強行帶離現場，隨即報警處理。

妹妹接受當地傳媒訪問時指出，男方有家暴前科，形容他是「怪物」；姐姐卻總是為男友辯護，令妹妹大感無奈。

當地警方調查後發現，Nikolas於去年12月已捲入1宗網絡詐騙案，現正通緝他歸案。

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責任編輯︰王明芳

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